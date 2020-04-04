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04 Nisan 2020, Cumartesi
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dava açtı

Fatih Terim dava açtı

Cimbom'un , corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladıktan sonra Twitter'dan kendine hakaret eden 3 kişiye dava açtı. Bu üç Twitter kullanıcılarına Fatih Terim'e hakaret, iftira, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten soruşturma açılması istendi.

Cimbom'un , corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladıktan sonra Twitter'dan kendine hakaret eden 3 kişiye dava açtı. Bu üç Twitter kullanıcılarına Fatih Terim'e hakaret, iftira, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten soruşturma açılması istendi.
  1. 4.4.2020
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