Eric Gerets'i yıkan ölüm!
Son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan bu virüs, Galatasaray eski teknik direktörü Eric Gerets'i eski başkanlarından Pape Diouf'un da ölümüne neden oldu. Belçikalı teknik adam yaptığı konuşmasında üzüntüsünü dile getirdi.
Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf'un corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi spor dünyasında büyük bir üzüntüye neden oldu.
Birçok takım ve futbol adamı, taziye mesajları yayınlarken Galatasaray'ın eski teknik direktörü Eric Gerets de üzüntüsünü Fransız basınından Le Phoceen'e verdiği röportajla dile getirdi.
ERIC GERETS YIKILDI
Marsilya dönemi sonrası da devam eden arkadaşlıklarını anlatan Gerets, "Takımdan ayrıldıktan sonra da birbirimizi arardık. Hayatımın geri kalanında hiç aklımdan çıkmayacak ama özellikle de ömrümün sonuna kadar kalbimde olacak" dedi.
- 02.04.2020
- Güncelleme: 02.04.2020 17:25
- Yılmaz Vural resmen açıkladı! Fenerbahçe ve teklif...
- Aziz Yıldırım'ın gizli operasyonunu yazdı! Ali Koç gelince o profesör...
- Galatasaray'da büyük kriz! Babel, Diagne ve...
- Arda Turan yeni aldığı villa için bu rakamı ödedi!
- Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak o anları bir bir anlattı! İlk belirtileri...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eric Gerets'i yıkan ölüm! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.