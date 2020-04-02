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02 Nisan 2020, Perşembe
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'i yıkan ölüm!

Eric Gerets'i yıkan ölüm!

Son dakika corona virüsü () haberi... Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan bu virüs, eski teknik direktörü 'i eski başkanlarından 'un da ölümüne neden oldu. Belçikalı teknik adam yaptığı konuşmasında üzüntüsünü dile getirdi.

Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf'un nedeniyle hayatını kaybetmesi spor dünyasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Birçok takım ve futbol adamı, taziye mesajları yayınlarken 'ın eski teknik direktörü de üzüntüsünü Fransız basınından Le Phoceen'e verdiği röportajla dile getirdi.

ERIC GERETS YIKILDI

Marsilya dönemi sonrası da devam eden arkadaşlıklarını anlatan Gerets, "Takımdan ayrıldıktan sonra da birbirimizi arardık. Hayatımın geri kalanında hiç aklımdan çıkmayacak ama özellikle de ömrümün sonuna kadar kalbimde olacak" dedi.

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  1. 02.04.2020
  2. Güncelleme: 02.04.2020 17:25
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