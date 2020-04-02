Galatasaray'ın eski oyuncusuna corona virüsü şoku! Sözleşmesi feshedildi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray G.Saray'ın eski oyuncusuna virüs şoku! Sözleşmesi feshedildi

'ın eski oyuncusuna corona virüsü şoku! Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'ın eski oyuncusuna corona virüsü şoku! Sözleşmesi feshedildi

'de , ve gibi takımların da formasını giyen Rumen futbolcu Latovlevici büyük bir şok yaşadı. Corona virüsü salgını nedeniyle izin almadan ülkesine dönen tecrübeli oyuncunun sözleşmesi kulübü tarafından feshedildi.

'dan ayrıldıktan sonra 'ın kulübüyle anlaşma sağlayan vatandaşı Grozav ile birlikte takımdan gönderildi. İki oyuncu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kulüpten izin almadan Romanya'ya dönerken, Kisvarda Kulübü iki oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Macaristan ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İki oyuncu izinsiz Romanya'ya gitti. Bu sadece kulübün iç düzenlemelerinin değil, aynı zamanda sözleşmelerinin, takım arkadaşlarının ve akrabalarının sağlıklarının ihlalidir. Bu konuda, kulübü riske atan durumları kabul edemeyiz. İki oyuncuyu sorumsuzca davranmakla ve sözleşme kurallarını ihlal etmekle suçlayan açıklamada, "Sorumsuzlukları kulübün isteklerine ve güvenliğine karşılık gelmiyor. Bütün bunlar tolere edemeyeceğimiz bir sözleşme ihlali olduğunu kanıtlıyor. Her ne kadar Gheorghe Grozav bize geçmişte çok yardımcı olsa da, bu yaptığı hareket unutulmaz. Bizim için yaptıklarından dolayı ona teşekkür ediyoruz ancak olanları kabul etmiyoruz. Iasmin Latovlevici'nin henüz oynama fırsatı olmamıştı." dendi.

Latovlevici, Bursaspor'dan ayrılmasının ardından şubat ayında transfer olduğu Kisvarda'da forma şansı bulamamıştı.

haberin devamı

  1. 02.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'ın eski oyuncusuna corona virüsü şoku! Sözleşmesi feshedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA