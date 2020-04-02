Galatasaray'ın eski oyuncusuna corona virüsü şoku! Sözleşmesi feshedildi

Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Macaristan'ın Kisvarda kulübüyle anlaşma sağlayan Iasmin Latovlevici vatandaşı Grozav ile birlikte takımdan gönderildi. İki oyuncu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kulüpten izin almadan Romanya'ya dönerken, Kisvarda Kulübü iki oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Macaristan ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İki oyuncu izinsiz Romanya'ya gitti. Bu sadece kulübün iç düzenlemelerinin değil, aynı zamanda sözleşmelerinin, takım arkadaşlarının ve akrabalarının sağlıklarının ihlalidir. Bu konuda, kulübü riske atan durumları kabul edemeyiz. İki oyuncuyu sorumsuzca davranmakla ve sözleşme kurallarını ihlal etmekle suçlayan açıklamada, "Sorumsuzlukları kulübün isteklerine ve güvenliğine karşılık gelmiyor. Bütün bunlar tolere edemeyeceğimiz bir sözleşme ihlali olduğunu kanıtlıyor. Her ne kadar Gheorghe Grozav bize geçmişte çok yardımcı olsa da, bu yaptığı hareket unutulmaz. Bizim için yaptıklarından dolayı ona teşekkür ediyoruz ancak olanları kabul etmiyoruz. Iasmin Latovlevici'nin henüz oynama fırsatı olmamıştı." dendi.

Latovlevici, Bursaspor'dan ayrılmasının ardından şubat ayında transfer olduğu Kisvarda'da forma şansı bulamamıştı.