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19 Nisan 2020, Pazar
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bağlarıyla coştu

Ankara bağlarıyla coştu

'ın Norveçli yıldızı , evinde ''nın bsağları' türküsüyle çalışmalarını sürdürürken video paylaştı.

'ın Norveçli yıldızı , evinde ''nın bsağları' türküsüyle çalışmalarını sürdürürken video paylaştı. 28 yaşındaki futbolcu su şişelerini kaldırarak ve merdivende yaptığı hareketlerle antrenmanını sürdürdü. Bir video ise takımın golcüsü 'ten geldi. 32 yaşındaki tecrübeli yıldız, köpeğinin eşlik ettiği çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

  1. 19.4.2020
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