Ankara bağlarıyla coştu
Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Martin Linnes, evinde 'Ankara'nın bsağları' türküsüyle çalışmalarını sürdürürken video paylaştı.
Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Martin Linnes, evinde 'Ankara'nın bsağları' türküsüyle çalışmalarını sürdürürken video paylaştı. 28 yaşındaki futbolcu su şişelerini kaldırarak ve merdivende yaptığı hareketlerle antrenmanını sürdürdü. Bir video ise takımın golcüsü Adem Büyük'ten geldi. 32 yaşındaki tecrübeli yıldız, köpeğinin eşlik ettiği çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.
- 19.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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