Ankara bağlarıyla coştu

Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Martin Linnes, evinde 'Ankara'nın bsağları' türküsüyle çalışmalarını sürdürürken video paylaştı. 28 yaşındaki futbolcu su şişelerini kaldırarak ve merdivende yaptığı hareketlerle antrenmanını sürdürdü. Bir video ise takımın golcüsü Adem Büyük'ten geldi. 32 yaşındaki tecrübeli yıldız, köpeğinin eşlik ettiği çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.