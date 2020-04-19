Martin Linnes Ankara'nın bağlarıyla coştu
Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Martin Linnes, evinde 'Ankara'nın bağları' türküsüyle çalışmalarını sürdürürken video paylaştı.
Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Martin Linnes, evinde 'Ankara'nın bağları' türküsüyle çalışmalarını sürdürürken video paylaştı. 28 yaşındaki futbolcu su şişelerini kaldırarak ve merdivende yaptığı hareketlerle antrenmanını sürdürdü. Bir video ise takımın golcüsü Adem Büyük'ten geldi. 32 yaşındaki tecrübeli yıldız, köpeğinin eşlik ettiği çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.
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