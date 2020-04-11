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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Teşkilata kutlama

Teşkilata kutlama

Sarı-kırmızılı kulüp 'nın 175. kutlayan bir mesaj yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulüp 'nın 175. kutlayan bir mesaj yayınladı. Resmi siteden yapılan açıklamada "Ülkemizdeki huzur ve güvenliğin teminatı, her koşulda özveriyle görevinin başında olan Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıldönümünü kutluyor, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi anıyoruz" denildi.
  1. 11.4.2020
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