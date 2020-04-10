Galatasaray'a transfer şoku! Seri ve Lemina...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalar başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar takıma katılacak isimler üzerine yoğunlaşırken, bir yandan da kiralık sözleşmesi bitecek yıldızlar için mesai harcıyor. Kiralık sözleşmesi bitecek Jean-Micheal Seri ve Mario Lemina'yla önümüzdeki sezon da kadroda tutmak isteyen Galatasaray'a kötü haber geldi.
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Seri ve Mario Lemina'dan kötü haberler geldi. Fransa'nın öne gelen muhabirlerinden Manu Lonjon, sarı-kırmızılı takımın bir sezon daha kiralamak istediği yıldız futbolcularla ilgili taraftarı üzen bir haber verdi.
Eurosport'tan Manu Lonjon'un haberine göre Fulham, Cimbom'un gelecek sezon da kiralamak istediği Michael Seri'yi kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı ve sadece bonservis tekliflerini değerlendireceği kaydedildi.
Sarı-kırmızılıların Seri ile birlikte kadrosunda tutmak istediği Lemina için de benzer bir senaryo gündemde. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Southampton'ın kiralık teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Seri, 1 gol ve 3 asist kaydetti. Sarı-kırmızılı takımda 25 maçta görev alan lLemina ise 1 gollük bir performans sergiledi.
- 10.04.2020
- Mesut Özil'den flaş transfer itirafı! "İmza atacağımı düşünüyordum..."
- Michael Jordan ve Muhammed Ali belgeseli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Efsaneler ekranda...
- Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Fenerbahçe...
- İşte corona virüsü böyle yayılıyor! Şok görüntü...
- Cristiano Ronaldo adres değiştirdi! Hem okyanusa bakıyor...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a transfer şoku! Seri ve Lemina... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.