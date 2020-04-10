Galatasaray'da Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı '1v1 challenge' programında karşı karşıya geldi!
Galatasaray Youtube hesabından yayınlanan '1v1 Challenge' isimli programda Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı yarıştı. İkili Galatasaraylı futbolcuları ipuçlarından tahmin etmeye çalıştı.
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