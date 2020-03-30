Test sonuçları belli olmadı
Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, dün akşam Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim'in son korona virüsü testlerinin negatif çıktığını bildirmişti. Bunun üzerine önce Buse Terim ardından da Albayrak bir açıklama yaptı. Albayrak "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir" dedi.
Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, dün akşam Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim'in son korona virüsü testlerinin negatif çıktığını bildirmişti. Bunun üzerine önce Buse Terim ardından da Albayrak bir açıklama yaptı. Albayrak "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir" dedi. Buse Terim de babasının sonuçlarının belli olmadığını duyurdu.
HİKMET ALBAYRAK İYİLEŞTİ
Abdurrahım Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak tedavisinin tamamlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan oğul Albayrak, "Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim" ifadesini kullandı.
- 30.3.2020
- Galatasaray'a 10 numara piyango! 35 gol attı...
- Dünya basınında Rüştü Reçber yankıları: Efsanevi...
- İşte Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formaları...
- EBA TV izle! EBA TV frekansları MEB EBA TV nasıl izlenir? İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitim dersleri internet canlı yayını izle
- Fenerbahçe'de krizin nedeni belli oldu! Tolga Ciğerci...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Test sonuçları belli olmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.