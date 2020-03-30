Test sonuçları belli olmadı

Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, dün akşam Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim'in son korona virüsü testlerinin negatif çıktığını bildirmişti. Bunun üzerine önce Buse Terim ardından da Albayrak bir açıklama yaptı. Albayrak "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir" dedi. Buse Terim de babasının sonuçlarının belli olmadığını duyurdu.

HİKMET ALBAYRAK İYİLEŞTİ

Abdurrahım Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak tedavisinin tamamlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan oğul Albayrak, "Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim" ifadesini kullandı.