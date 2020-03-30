Test sonuçları belli olmadı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Test sonuçları belli olmadı

Test sonuçları belli olmadı

Test sonuçları belli olmadı

dün akşam ile 'in son korona virüsü testlerinin negatif çıktığını bildirmişti. Bunun üzerine önce ardından da Albayrak bir açıklama yaptı. Albayrak "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir" dedi.

Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, dün akşam ile 'in son korona virüsü testlerinin negatif çıktığını bildirmişti. Bunun üzerine önce ardından da Albayrak bir açıklama yaptı. Albayrak "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir" dedi. Buse Terim de babasının sonuçlarının belli olmadığını duyurdu.

HİKMET ALBAYRAK İYİLEŞTİ
Abdurrahım Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak tedavisinin tamamlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan oğul Albayrak, "Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim" ifadesini kullandı.

  1. 30.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Test sonuçları belli olmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN