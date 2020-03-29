Fatih Terim'in son durumu belli oldu! 2-3 güne...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsüne yakalanmasının ardından son durumu merak konusu olmuştu. Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Terim ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından usta antrenörün son durumunu açıkladı.
Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede tedavi altında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaptığı telefon görüşmesini köşe yazısına aktardı.
İŞTE FATİH ÇEKİRGE'NİN KÖŞE YAZISI
Hastanedeki odasından telefonla görüştüğüm Fatih Terim'in sesinde en ufak bir yorgunluk belirtisi yoktu. Öksürük yoktu. Morali çok iyi. Test sonrası evine geçer. Bana göre yakında normal hayatına döner. Savunma bitti, hücuma başladık...
Birbirimize hep adaş dedik. Her başarısında aramıştım.. Kayıplarda "Boş ver adaş" demiştim. Bu defa hastane odasında aradım. İlk sözüm şu oldu: "Sevgili adaş sen sokağa çıktığın gün hepimiz moral bulacağız. Yalnız Galatasaray değil tüm futbol camiasının ruhu da sokağa çıkacak."
Gülerek şöyle dedi:
- "Vallahi adaş doktorlar çok iyi bakıyor."
"Peki ne zaman bir sonuç alınır?"
- "Doktorlar iki üç güne bir test daha yaparız diyor."
SESİNDE EN UFAK BİR YORGUNLUK BELİRTİSİ YOK
Konuşmanın sonrası bize özel kalsın. Ama şu kadarını söylemeliyim ki, sesinde en ufak bir yorgunluk belirtisi yoktu. Öksürük yoktu. Morali çok iyi.
Test sonrası evine geçer. Arada güldük. Bana göre yakında normal hayatına döner. Sonra.
"Sonra, UEFA Kupası'nı kaldırdığı gibi. Kalbini de bir cesaret kupası gibi ellerine alıp; başında yükselterek hastaneden çıkar."
Hadi bakalım adaş korona deplasmanda. Savunma bitti hücuma başladık.
- 29.03.2020
- Güncelleme: 29.03.2020 19:43
- Galatasaray'a 10 numara piyango! 35 gol attı...
- Dünya basınında Rüştü Reçber yankıları: Efsanevi...
- İşte Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formaları...
- EBA TV izle! EBA TV frekansları MEB EBA TV nasıl izlenir? İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitim dersleri internet canlı yayını izle
- Fenerbahçe'de krizin nedeni belli oldu! Tolga Ciğerci...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim'in son durumu belli oldu! 2-3 güne... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.