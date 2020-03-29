Corona virüsüne yakalanan Fatih Terim'in son durumu belli oldu! 2-3 güne... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Fatih Terim'in son durumu belli oldu! 2-3 güne...

'in son durumu belli oldu! 2-3 güne...

Fatih Terim'in son durumu belli oldu! 2-3 güne...

Galatasaray Teknik Direktörü 'in corona virüsüne yakalanmasının ardından son durumu merak konusu olmuştu. Hürriyet Gazetesi yazarı , Terim ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından usta antrenörün son durumunu açıkladı.

Hürriyet Gazetesi yazarı , testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede tedavi altında olan Galatasaray Teknik Direktörü ile yaptığı telefon görüşmesini köşe yazısına aktardı.

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Hastanedeki odasından telefonla görüştüğüm Fatih Terim'in sesinde en ufak bir yorgunluk belirtisi yoktu. Öksürük yoktu. Morali çok iyi. Test sonrası evine geçer. Bana göre yakında normal hayatına döner. Savunma bitti, hücuma başladık...

Birbirimize hep adaş dedik. Her başarısında aramıştım.. Kayıplarda "Boş ver adaş" demiştim. Bu defa hastane odasında aradım. İlk sözüm şu oldu: "Sevgili adaş sen sokağa çıktığın gün hepimiz moral bulacağız. Yalnız Galatasaray değil tüm futbol camiasının ruhu da sokağa çıkacak."

Gülerek şöyle dedi:

- "Vallahi adaş doktorlar çok iyi bakıyor."

"Peki ne zaman bir sonuç alınır?"

- "Doktorlar iki üç güne bir test daha yaparız diyor."

SESİNDE EN UFAK BİR YORGUNLUK BELİRTİSİ YOK

Konuşmanın sonrası bize özel kalsın. Ama şu kadarını söylemeliyim ki, sesinde en ufak bir yorgunluk belirtisi yoktu. Öksürük yoktu. Morali çok iyi.

Test sonrası evine geçer. Arada güldük. Bana göre yakında normal hayatına döner. Sonra.

"Sonra, Kupası'nı kaldırdığı gibi. Kalbini de bir cesaret kupası gibi ellerine alıp; başında yükselterek hastaneden çıkar."

Hadi bakalım adaş korona deplasmanda. Savunma bitti hücuma başladık.

  1. 29.03.2020
  2. Güncelleme: 29.03.2020 19:43
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