Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Jailson'a 2 talip birden - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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'ye transfer piyangosu! 'a 2 talip birden

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Jailson'a 2 talip birden

'de son dakika yüzleri güldüren gelişme... Sarı lacivertliler, ekonomik buhrandan çıkabilmek adına tüm kozları oynamasına karşın başarılı olamamıştı. Eldeki oyuncuları iyi bir rakama satarak takviye yapmanın planlarını yapan sarı lacivertlilere müjde 'dan geldi.

Bu sezon 21 maçta stoperde görev yapan 'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu 'a iki talip birden çıktı. İlk teklif ülkesi Brezilya'dan geldi.

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians, Jailson için menajeri ile temasa geçti.

RAKAM BELLİ OLDU

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'ye teklif edilmesi düşünülen rakamın ise 6 milyon Euro olduğu ifade ediliyor. Diğer teklif ise Çin'de önceki sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Shanghai SIPG takımından geldi.

RAKAM BELİRLENMEDİ
Ancak Çin kulübünden gelen teklifin miktarı belirtilmedi.Bu sezon 29 resmi maçta görev yapan Jailson, bunların 21'inde stoper oynadı.

  1. 24.03.2020
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