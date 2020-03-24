Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Jailson'a 2 talip birden
Fenerbahçe'de son dakika yüzleri güldüren gelişme... Sarı lacivertliler, ekonomik buhrandan çıkabilmek adına tüm kozları oynamasına karşın başarılı olamamıştı. Eldeki oyuncuları iyi bir rakama satarak takviye yapmanın planlarını yapan sarı lacivertlilere müjde Jailson'dan geldi.
Bu sezon 21 maçta stoperde görev yapan Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'a iki talip birden çıktı. İlk teklif ülkesi Brezilya'dan geldi.
Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians, Jailson için menajeri ile temasa geçti.
RAKAM BELLİ OLDU
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'ye teklif edilmesi düşünülen rakamın ise 6 milyon Euro olduğu ifade ediliyor. Diğer teklif ise Çin'de önceki sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Shanghai SIPG takımından geldi.
RAKAM BELİRLENMEDİ
Ancak Çin kulübünden gelen teklifin miktarı belirtilmedi.Bu sezon 29 resmi maçta görev yapan Jailson, bunların 21'inde stoper oynadı.
- 24.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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