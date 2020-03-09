‘Galatasaray’da çok mutluydum’
Carrasso, kariyerinin son sezonunda formasını giydiği Galatasaray'ı unutamıyor.
Carrasso, kariyerinin son sezonunda formasını giydiği Galatasaray'ı unutamıyor. Fransa basınına konuşan Aslan'ın eski kalecisi, "Galatasaray'da oynadıktan ve şampiyonluk yaşadıktan sonra eşimle konuştum, futbolu bırakma kararı aldım. Yeni bir ülke ve yeni bir kültürle olağanüstü bir yıl geçirdim. G.Saray'da güzel şeyler deneyimledim. Büyük bir ailenin parçasıydım ve bunu sevmiştim" açıklamasında bulundu.
- 9.3.2020
- Rıdvan Dilmen'den Mert Hakan sorusuna flaş yanıt! "Galatasaray'da..."
- Balotelli'den koronavirüs isyanı! O ülkeye 'Futbolu durdurun' çağrısı
- Fenerbahçe'de dev kabus! Yeni teknik adam...
- Fenerbahçe Denizlispor maçında o detay! Volkan Demirel...
- Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını değerlendirdi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
‘Galatasaray’da çok mutluydum’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.