‘Galatasaray’da çok mutluydum’

Carrasso, kariyerinin son sezonunda formasını giydiği Galatasaray'ı unutamıyor. Fransa basınına konuşan Aslan'ın eski kalecisi, "Galatasaray'da oynadıktan ve şampiyonluk yaşadıktan sonra eşimle konuştum, futbolu bırakma kararı aldım. Yeni bir ülke ve yeni bir kültürle olağanüstü bir yıl geçirdim. G.Saray'da güzel şeyler deneyimledim. Büyük bir ailenin parçasıydım ve bunu sevmiştim" açıklamasında bulundu.