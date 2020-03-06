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06 Mart 2020, Cuma
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Monaco, Henry Onyekuru'nun bonservisini açıkladı!

Monaco, Henry Onyekuru'nun bonservisini açıkladı!

'ın satın alma opsiyonu olmadan 750 bin euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'nun en az bir yıl daha takımda kalmasını isteyen sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Monaco ile temasa geçti. Fransız ekibi, Pazarlığa hazırız ama Onyekuru'dan zarar etmeyeceğiz" mesajıyla genç oyuncuyu 13.5 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayacağını Galatasaray'a bildi.

Galatasaray'ın geri dönmesi için 6 ay uğraştığı Henry Onyekuru beklentileri boşa çıkarmadı. derbisinin kahramanı olan Onyekuru için hocası sistemini değiştirdi ve 10 numarası Emre Akbaba'dan vazgeçti. Onyekuru'nun ilk 11'e girmesiyle Falcao da performansını artırdı.

Sabah'ın haberine göre; Monaco'dan 750 bin Euro'ya kiralanan 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor ancak Fatih Terim'den 'e kadar 'da herkes Onyekuru'nun takımda kalmasını istiyor. Everton'a 13.5 milyon Euro (92 milyon lira) ödeyerek Onyekuru'nun bonservisini alan Monaco ise "Pazarlığa hazırız ama Onyekuru'dan zarar etmeyeceğiz" mesajıyla genç oyuncuyu 13.5 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayacağını Galatasaray'a bildi.

B PLANI KİRALAMAK!

Sarı-kırmızılı kulüp, Onyekuru'yu tutmak için tüm şartlarını zorlayacak. Takıma geri dönecek Maicon, Babel ve Diagne gibi kiralık yıldızlar yazın satış listesine koyulacak, için Körfez ülkelerinden teklif beklenecek. Onyekuru'nun bonservisi için 13.5 milyon Euro bulunamazsa B planı devreye sokulacak ve Luyindama'da olduğu gibi yıldız oyuncu zorunlu satın alma opsiyonuyla tekrar kiralanmaya çalışılacak.

  1. 06.03.2020
  2. Güncelleme: 06.03.2020 01:49
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