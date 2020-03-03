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03 Mart 2020, Salı
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Zoru kolaya çevirdi

Zoru kolaya çevirdi

Tecrübeli çalıştırıcı, “İkinci yarı çok ZORLU geçecek, Ocak ayını bekleyin” dedikten sonra boyut atladı. 8’de 8 yapan sarı-kırmızılı ekip, 10 puanlık farkı kapatıp zirveye ortak oldu. 20 yıllık hasretine son verdi

Şampiyonluk modunu açan , engelini de geçerek yoluna emin adımlarla ilerliyor. Aslında ilk yarı işler pek de iyi gitmiyor, başta takım eleştirilerin odağında yer alıyordu. Ancak Başkanı 'un 'da, Başkanı ve MHK Başkanı 'le bir araya geldiğinin ortaya çıkmasından sonra Terim'in "İkinci yarı çok ZORLU geçecek, Ocak ayını bekleyin" tweetini attıktan sonra Galatasaray gece ile gündüz gibi değişti.

AVRUPA'DA TEK TABANCA

Babel, Emre Mor ve Nzonzi'yi gönderen, Nagatomo'yu kadro dışı bırakan Cimbom ikinci yarıya Onyekuru, Saracchi ve Sekidika takviyeleriyle başladı. İyileşen Emre Akbaba takıma katıldı. Bu değişim takıma direkt yansırken forma rekabeti arttı. Sarı-kırmızılılar son 8 lig maçını kazandı. 24 gol attı, 3 gol yedi. Bu süreçte 10 puanlık fark kapandı. 'de ki 20 yıllık seri bozuldu. 'un Watford'a yenilmesinden sonra Avrupa'nın 5 büyük ligi ve 'de 2020'de oynadığı tüm maçlarını kazanan tek takım olarak Galatasaray kaldı.

İŞTE O BÜYÜK DEĞİŞİM

-Galatasaray 8'de 8 yaptı
-Son 8 lig maçında 24 gol attı, 3 gol yedi.
-Kadıköy'deki 20 yıllık seri bozuldu.
-2020'de puan kaybetmeyen tek takım
-Ligin en az gol yiyen takımı
-10 puanlık farkı kapattı

  1. 3.3.2020
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