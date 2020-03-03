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03 Mart 2020, Salı
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Rakiplerini salladı

Rakiplerini salladı

Cimbom, ile üst üste 3. şampiyonluğa koşarken F.Bahçe ve sancılı süreçlerden geçiyor

yeni bir şampiyonluğa daha yelken açarken, teknik direktör 'le çıkılan bu yolculuk sırasında ezeli rakipleri sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. Son olarak 'de 'ın görevine son verildi... Galatasaraylı taraftarların iddiasına göre , Yanal'ın geçen hafta istifasını "Derbide alınan yenilgi sonrasında gitti" dedirtmemek için kabul etmedi. Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçtiği günden bu yana Fenerbahçe ve 'ta değişiklik üzerine değişiklik oluyor.

Fenerbahçe: gitti, Ali Koç geldi. Arada Damien Comolli geldi, gitti. gitti. Cocu geldi, gitti. Ersun Yanal geldi, daha fazla dayanamadı, o da gitmek zorunda kaldı.

Beşiktaş: Başkan seçim kararı aldı, geldi. gitti, geldi. O da gitti yerine geldi.

HAKARET DAVASI AÇTI

Fatih Terim'e sosyal medya hesabı Twitter'dan hakaret ettiği iddia edilen Tamer Samet Ş. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameyi kabul eden 33. , taraflara davetiye gönderdi. İlk duruşma,11 Haziran'da...

  1. 3.3.2020
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