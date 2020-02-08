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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Sınır engel oldu

Sınır engel oldu

ile C. arasında savaş çıkaran , flaş açıklamalar yaptı.

ile C. arasında savaş çıkaran , flaş açıklamalar yaptı. Devre arasında 'ye dönme ihtimali olduğunu belirten Senegalli golcü, "Yabancı limiti olduğu için dönemedim" diye konuştu. Diagne, hocası Clement'ten özür dilediğini ve sezon sonuna kadar Brugge'de yeniden forma giymek istediğini belirtti.
  1. 8.2.2020
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