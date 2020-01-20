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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Nagatomo

Nagatomo kadro dışı

SarI-kırmızılı takımda rehabilitasyon süreci devam eden 'nin yanı sıra yolların ayrılması beklenen kaldı.

SarI-kırmızılı takımda rehabilitasyon süreci devam eden 'nin yanı sıra yolların ayrılması beklenen kaldı. Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz da kadroda yer alamayan diğer isimler oldular. Sekidika ise yedekler arasında yer aldı.
  1. 20.1.2020
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