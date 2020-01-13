Galatasaray'da ayrılık! Sekidika kiralık olarak gönderildi
Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Nijeryalı futbolcunun, sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'a kiralandığı bildirildi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Önceki gün Antalya'da Konyaspor ile oynanılan maçın sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen ve bu transferi yaklaşık bir saat statta görüşen Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez Nijeryalı futbolcuyu resmen istedi.
Bursa Hakimiyet'te yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesinin ardından yeşil-beyazlı yönetim Sekidika'nın menajeriyle pazarlık masasına oturdu.
Yapılan uzun görüşmeler neticesinde sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'nın sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralandığı bildirildi.
- 13.01.2020
- Güncelleme: 13.01.2020 12:36
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Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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