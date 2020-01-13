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13 Ocak 2020, Pazartesi
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'da ayrılık! Sekidika kiralık olarak gönderildi

Galatasaray'da ayrılık! Sekidika kiralık olarak gönderildi

'ın 'dan kadrosuna kattığı 'da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Nijeryalı futbolcunun, sezon sonuna kadar 1. Lig ekibi 'a kiralandığı bildirildi.

'ın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Nijeryalı futbolcu 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Önceki gün Antalya'da ile oynanılan maçın sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen ve bu transferi yaklaşık bir saat statta görüşen Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez Nijeryalı futbolcuyu resmen istedi.

Bursa Hakimiyet'te yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesinin ardından yeşil-beyazlı yönetim Sekidika'nın menajeriyle pazarlık masasına oturdu.

Yapılan uzun görüşmeler neticesinde sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'nın sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralandığı bildirildi.

  1. 13.01.2020
  2. Güncelleme: 13.01.2020 12:36
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