Galatasaray'da ayrılık! Sekidika kiralık olarak gönderildi

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Önceki gün Antalya'da Konyaspor ile oynanılan maçın sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen ve bu transferi yaklaşık bir saat statta görüşen Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez Nijeryalı futbolcuyu resmen istedi.

Bursa Hakimiyet'te yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesinin ardından yeşil-beyazlı yönetim Sekidika'nın menajeriyle pazarlık masasına oturdu.

Yapılan uzun görüşmeler neticesinde sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'nın sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralandığı bildirildi.