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Jesse Sekidika'dan Fatih Terim sözleri!

Galatasaray, hazırlık maçında Altay'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların yeni transferi Jesse Sekidika, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Jesse Sekidika'nın açıklamaları:

"Birçok teklif aldım ama konsantrasyonum Galatasaray üzerineydi, gelmeyi çok istiyordum. Forma rekabeti olacak, son karar her zaman hocanın. Gelmemin en büyük nedenlerinden biri Fatih Terim. Çalıştığı tüm genç oyuncuları farklı bir yere getirdi. Ben de genç bir oyuncuyum ve onunla farklı bir yere geleceğim. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz destekliyorlar. Onlarla karşılaşacağım ilk maç için sabırsızlıkla bekliyorum."

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10 Ocak 2020 , Cuma
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