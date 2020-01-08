Ryan Babel Ajax ile temasta - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Ryan Babel Ajax ile temasta

Ajax ile temasta

Ryan Babel Ajax ile temasta

İlk devrede hayal kırıklığına sebep olan 'in forma şansı transferiyle birlikte iyice azaldı. Hollandalı oyuncunun, bu gelişme üzerine devre arasında kendisine yapılan teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

İlk devrede hayal kırıklığına sebep olan 'in forma şansı transferiyle birlikte iyice azaldı. Hollandalı oyuncunun, bu gelişme üzerine devre arasında kendisine yapılan teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi. Newcastle ve Ajax'ın 33 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtilirken menajeri Winny Haatrecht de bu gelişmeyi doğruladı. Haatrecht "Evet, Babel'in kiralanması için Ajax ile görüşme halindeyiz" ifadelerini kullandı. Eski hocası 'in çalıştırdığı ekibi Dalian Yifang'ın da Babel'i istediği iddia edildi. Hollandalı yıldız, bu sezon 20 maça çıkarken 5 gol, 1 asistle oynadı.

SARI-KIRMIZI PAYLAŞIM
Ryan Babel'in sosyal medya hesaplarından 'ın adını sildiği ifade edilmişti. Hollandalı futbolcu, sarı- kırmızılı formayla bir fotoğrafını paylaşarak bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

HEDEFİ EURO 2020
Babel, Henry Onyekuru transferi sonrası ayrılığı kafasına koymuş durumda. Galatasaray'da düzenli forma şansı bulması çok azalan tecrübeli futbolcu, Hollanda 'nın EURO 2020'deki kadrosunda yer alabilmek için oynayabileceği bir kulübe olmayı planlıyor.
  1. 8.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ryan Babel Ajax ile temasta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN