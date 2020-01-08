Ryan Babel Ajax ile temasta
İlk devrede hayal kırıklığına sebep olan Ryan Babel'in forma şansı Henry Onyekuru transferiyle birlikte iyice azaldı. Hollandalı oyuncunun, bu gelişme üzerine devre arasında kendisine yapılan teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.
SARI-KIRMIZI PAYLAŞIM
Ryan Babel'in sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ın adını sildiği ifade edilmişti. Hollandalı futbolcu, sarı- kırmızılı formayla bir fotoğrafını paylaşarak bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
HEDEFİ EURO 2020
Babel, Henry Onyekuru transferi sonrası ayrılığı kafasına koymuş durumda. Galatasaray'da düzenli forma şansı bulması çok azalan tecrübeli futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nın EURO 2020'deki kadrosunda yer alabilmek için oynayabileceği bir kulübe transfer olmayı planlıyor.
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
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