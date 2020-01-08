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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Menajerleri ’da

Menajerleri İstanbul’da

Cimbom'un kazandığı şampiyonluklarda büyük payı olan ve ile yollar ayrılıyor. 33 yaşındaki iki bekin 'a davet edilen menajerleriyle fesih görüşmeleri devam ediyor.

Cimbom'un kazandığı şampiyonluklarda büyük payı olan ve ile yollar ayrılıyor. 33 yaşındaki iki bekin 'a davet edilen menajerleriyle fesih görüşmeleri devam ediyor. Cimbom sağ kanadı Linnes-Şener ikilisine, solu ise Saracchi-Ömer ve Emre Taşdemir üçlüsüne teslim edecek.
  1. 8.1.2020
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