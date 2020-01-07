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07 Ocak 2020, Salı
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Veda edecek

'nun sözleşme fesih işlemlerinde sona gelinirken 'nun sözleşme feshi için oyuncunun menajeri 'a geldi.

'nun sözleşme fesih işlemlerinde sona gelinirken 'nun sözleşme feshi için oyuncunun menajeri 'a geldi. Bugün de görüşmeler sürecek. Anlaşma sağlanırsa Berezilyalı futbolcu, Florya'ya edecek.
  1. 7.1.2020
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