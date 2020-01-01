Saracchi’de işlem tamam

G.Saray'ın listesinde olan Marcelo Saracchi için kulübü Leipzig'den resmi açıklama geldi. Alman ekibinin sportif direktörü Markus Krösche, BILD'e yaptığı açıklamada, transferin bitmek üzere olduğunu ve sadece evrak işlerinin kaldığını belirtti. Sarı-kırmızılı kulübün, yeni sol bekini açıklaması bekleniyor.

G.Saray'ın listesinde olan Marcelo Saracchi için kulübü Leipzig'den resmi açıklama geldi. Alman ekibinin sportif direktörü Markus Krösche, BILD'e yaptığı açıklamada, transferin bitmek üzere olduğunu ve sadece evrak işlerinin kaldığını belirtti. Sarı-kırmızılı kulübün, yeni sol bekini açıklaması bekleniyor.