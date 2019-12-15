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15 Aralık 2019, Pazar
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rakip eksikken 6 gol yedi

Galatasaray rakip eksikken 6 gol yedi

bu sezon , , Ankaragücü ve Tuzlaspor maçlarında rakip eksik durumdayken kalesinde 6 gol gördü. 'in 15. haftasında sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da hem ofansta hem de defansta kötü gidiş devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon eksik kalan rakipleri karşısında tam 6 kez filelerinden topu çıkardı.

Rakipleri kırmızı kart gördükten sonra konsantrasyon kaybı yaşayan Cimbom, 2019-2020 sezonunda rakipleri eksikken 4 resmi maçta kalesini gole kapatamadı ve 6 gol gördü. Aslan, bu karşılaşmaların 3'ünü Stadyumu'nda, 1'ini de deplasmanda oynandı.

RAKİP EKSİKKEN 6 GOL YEDİ
Sarı-kırmızılılar, rakipleri eksik kaldığında 'in 3. haftasında 'dan 1, 8. haftada 'dan 2, 15. haftada Ankaragücü'nden 2 ve 'ndaki Tuzlaspor müsabakasında da 1 gol yedi. söz konusu 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Bu sezon defansif olarak istediği gibi performans sergileyemeyen Galatasaray, 15 Süper Lig, 6 Şampiyonlar Ligi, 1 ve 1 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 resmi müsabakaya çıktı ve 29 kez kalesini gole kapatamadı. Uruguaylı file bekçisi bu sezon iyi performans sergilese de defans hattında yer alan futbolcuların formsuzluğu kötü gidişe neden oldu. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Demokratik Kongolu futbolcusu Christian Luyindama'nın milli takımda sakatlanması da defans için büyük kayıp oldu. Galatasaray, hücum bölgesinde de geride kalan 23 karşılaşmada 19 kez gol sevinci yaşayabildi.

  1. 15.12.2019
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