Galatasaray Fenerbahçe'nin hatasına düştü! Fatih Terim'i şok eden gerçek...

Terim, kadrosunda bulunan ancak verim alamadığı yıldızlara veryansında bulunmuş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kaybetsek bile sahada savaşan bir oyuncu grubu görmek istiyorum. Herkesin sahada formasına yakışır bir oyun oynamasını ortaya karakter koymasını istiyorum. Rakibimiz belki de ligin en formda takımı. Mücadele ve tempo hiç düşmemeli." demişti....