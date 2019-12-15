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Galatasaray Fenerbahçe'nin hatasına düştü! Fatih Terim'i şok eden gerçek...
Sezona rüya kadro ile giren Galatasaray'da adeta hüsran yaşanıyor... Radamel Falcao, Seri, Nzonzi, Emre Mor gibi starları kadrosuna katarak FFP kıskacında olan rakiplerine adeta göz dağı veren sarı-kırmızılılar, son olarak oynadıkları Ankaragücü mücadelesinde bir darbe daha yedi... Peki Galatasaray'da ki büyük çöküşün sebebi ne? Galatasaray, Fenerbahçe'nin hatasına nasıl düştü? İşte detaylar... (fotomac.com.tr / ANALİZ HABER)
15 Aralık 2019 Pazar 15:19
Güncelleme: 15.12.2019 16:37
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Sezona 'dream team' adıyla başlayan, Avrupa'da ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerlemeyi planlayan Galatasaray'da beklenmedik olaylar üst üste geldi...
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Sezona Radamel Falcao, Steven Nzonzi, Michael Seri, Emre Mor gibi yıldızlarıyla giren sarı-kırmızılılar, transferinin imza törenini stadyumda, binlerce kişinin önünde yaparak ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a adeta nispet yapmıştı...
Galatasaray camiası, 2 yıllık üst üste gelen şampiyonluk sonrasında hedef yükseltmiş, artık Avrupa'ya damga vurarak büyük başarılara imza atmak için kolları sıvamıştı...
Galatasaray, önce Şampiyonlar Ligi'nden galibiyet yüzü göremeden elenmiş, ardından ligin 15. haftasında Ankaragücü ile evinde 2-2 berabere kalmıştı... İsyan bayrağını çeken sarı-kırmızılı camiada sorunun temelinin neye dayandığı belli oldu...
Terim, kadrosunda bulunan ancak verim alamadığı yıldızlara veryansında bulunmuş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kaybetsek bile sahada savaşan bir oyuncu grubu görmek istiyorum. Herkesin sahada formasına yakışır bir oyun oynamasını ortaya karakter koymasını istiyorum. Rakibimiz belki de ligin en formda takımı. Mücadele ve tempo hiç düşmemeli." demişti....