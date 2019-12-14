Galatasaray'a süper forvet! Musa Barrow... | Son dakika transfer haberleri
Sezonun ilk bölümünde önce Radamel Falcao'nun, sonra da Florin Andone'nin sakatlığı nedeniyle forvet bölgesinde sorunlar yaşayan Galatasaray'ın devre arasında sürpriz bir transfer planı içinde olduğu kaydedildi. Devre arasında transfer piyasasında aktif olması beklenen Galatasaray'a sürpriz bir forvet yazıldı; Atalanta'nın 21'lik forveti Musa Barrow.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılıların, Atalanta'nın 21 yaşındaki Gambiyalı oyuncusu Musa Barrow'u devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu belirtildi.
Fatih Terim'in "geleceğe yönelik transfer yapmalıyız" sözleriyle değiştireceklerini belirttiği transfer politikasına da uyan genç oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kadroya katılabileceği de ifade edildi.
OYNAMAK İÇİN AYRILMAK İSTİYOR
Yaz aylarında da adı Galatasaray ile anılan 1998 doğumlu golcü, Atalanta'da fazla süre alamadığı için takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Atalanta'nın 4,5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığı 1,83'lük sağ ayaklı golcü, 7 maçta 151 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
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Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Galatasaray'a süper forvet! Musa Barrow... | Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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