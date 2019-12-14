Galatasaray'a süper forvet! Musa Barrow... | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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'a süper forvet! ... | Son dakika haberleri

Galatasaray'a süper forvet! Musa Barrow... | Son dakika transfer haberleri

Sezonun ilk bölümünde önce Radamel Falcao'nun, sonra da Florin Andone'nin sakatlığı nedeniyle forvet bölgesinde sorunlar yaşayan 'ın devre arasında sürpriz bir planı içinde olduğu kaydedildi. Devre arasında transfer piyasasında aktif olması beklenen Galatasaray'a sürpriz bir forvet yazıldı; Atalanta'nın 21'lik forveti .

İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılıların, Atalanta'nın 21 yaşındaki Gambiyalı oyuncusu 'u devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu belirtildi.

'in "geleceğe yönelik yapmalıyız" sözleriyle değiştireceklerini belirttiği transfer politikasına da uyan genç oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kadroya katılabileceği de ifade edildi.


OYNAMAK İÇİN AYRILMAK İSTİYOR

Yaz aylarında da adı ile anılan 1998 doğumlu golcü, Atalanta'da fazla süre alamadığı için takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Atalanta'nın 4,5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığı 1,83'lük sağ ayaklı golcü, 7 maçta 151 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

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  1. 14.12.2019
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