Erman Toroğlu: Galatasaray yerlerde sürünüyor
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında spor gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, bu sezon istediği performans sergileyemeyen Galatasaray ile ilgili "Galatasaray yerlerde sürünüyor. Bu takımı bu halde oynatan Fatih Terim." ifadelerini kullandı.
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