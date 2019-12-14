Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Ankara ekibine karşı ilk 11'de sahada yer almayacağını öğrenen ve idmanı kimseye bir şey söylemeden terk eden Fransız oyuncu hakkında kiralık fesih kararı da verildi. Son dakika bilgisine göre; Galatasaray'daki kontratına son verilecek olan Nzonzi'nin yeni takımı açıklandı. İşte ayrıntılar...