Ve Steven Nzonzi'nin yeni takımı açıklandı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Ve Steven Nzonzi'nin yeni takımı açıklandı!

Ve Steven Nzonzi'nin yeni takımı açıklandı!

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Ankara ekibine karşı ilk 11'de sahada yer almayacağını öğrenen ve idmanı kimseye bir şey söylemeden terk eden Fransız oyuncu hakkında kiralık fesih kararı da verildi. Son dakika bilgisine göre; Galatasaray'daki kontratına son verilecek olan Nzonzi'nin yeni takımı açıklandı. İşte ayrıntılar...

14 Aralık 2019 Cumartesi 09:41 Güncelleme: 14.12.2019 10:57
Ve Steven Nzonzi'nin yeni takımı açıklandı!

Galatasaray'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve Fatih Terim tarafından gözden çıkarılan Steven Nzonzi için son dkaika gelişmesi...

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Ve Steven Nzonzi'nin yeni takımı açıklandı!

Lig maçı kapsamında Ankaragücü kadrosunda olmadığını öğrenen Fransız oyuncu idmanı yarıda bırakıp gitmişti...

Ve Steven Nzonzi'nin yeni takımı açıklandı!

Nzonzi, antrenmanlarda birçok kez "Ben 30 milyon euroluk futbolcuyum" diyerek kibirli davranışlarını sürdürdü.

Ve Steven Nzonzi'nin yeni takımı açıklandı!

Ardından disiplinsiz davranışı nedeniyle Fransız oyuncu, kadro dışı bırakılmıştı...

Ve Steven Nzonzi'nin yeni takımı açıklandı!

Teknik direktör Fatih Terim'in biletini kestiği Nzonzi'nin ara transferde kontratının feshedileceği de öğrenildi.

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