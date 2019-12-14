Galatasaray Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olan Galatasaray sahasında ligde son sırada bulunan MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım maç öncesi topladığı 23 puanla 7. sırada buluyor.

GALATASARAY-ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda başkent temsilcisi Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Belhanda, Feghouli, Babel, Ömer, Adem

Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Pinto, Canteros, Moke, İlhan, Hasan, Orgill

NZONZI KADRO DIŞI

Galatasaray'da sezon başı kadroya katıldığında büyük umut bağlanan Steven Nzonzi, futboluyla tam bir hayal kırıklığı olmuştu. Sarı-kırmızılı camiaya da ısınamayan Fransız oyuncu dün itibarıyla kadro dışı bırakıldı. Kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Steven Nzonzi son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Roma'dan kiralanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu devre arasında gönderilecek. Nzonzi, Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı. Gol atamazken, 1 asist yaptı. Başka kadro dışı bırakmalar da olabilir.

GOL ATAMIYOR

Galatasaray bu sezon rakip kaleye gitmekte, pozisyon bulmakta ve gol atmakta ciddi sorun çekiyor. Aslan, Süper Lig'de 14 maçta 15 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde 6 grup maçında 1 defa ağları sarsabildi. Türkiye Kupası'ndaki 1 maçta golü yok.

SARI KART ALARMI

Bu maç öncesi Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Younes Belhanda ile Adem Büyük bu mücadelede sarı kart görmesi durumunda, iki futbolcu Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

ANKARAGÜCÜ SON 6 MAÇINI KAYBETTİ

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. MKE Ankaragücü, son galibiyetini ligin 6. haftasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek elde etti. 11. hafta sonunda MKE Ankaragücü'nün başına geçen teknik direktör Mustafa Kaplan, 7 yıl aradan sonra oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni çalıştırıyordu.

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