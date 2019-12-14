Galatasaray Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 15. haftasında , lig sonuncusu 'nü konuk edecek. Ligde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı takım bu karşılaşma öncesi topladığı 23 puanla 7. sırada yer alıyor. Öte yandan son sırada bulunan Ankaragücü'nün 9 puanı var. Peki, Galatasaray-Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda ve muhtemel 11'lerde kimler var? Detaylar fotomac.com.tr'de...

'nde hafta içi Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olan sahasında ligde son sırada bulunan 'nü ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım maç öncesi topladığı 23 puanla 7. sırada buluyor.

GALATASARAY-ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda başkent temsilcisi Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, , Feghouli, Babel, Ömer, Adem

Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Pinto, Canteros, Moke, İlhan, Hasan, Orgill

NZONZI KADRO DIŞI

Galatasaray'da sezon başı kadroya katıldığında büyük umut bağlanan Steven Nzonzi, futboluyla tam bir hayal kırıklığı olmuştu. Sarı-kırmızılı camiaya da ısınamayan Fransız oyuncu dün itibarıyla kadro dışı bırakıldı. Kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Steven Nzonzi son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Roma'dan kiralanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu devre arasında gönderilecek. Nzonzi, Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı. Gol atamazken, 1 asist yaptı. Başka kadro dışı bırakmalar da olabilir.

GOL ATAMIYOR

Galatasaray bu sezon rakip kaleye gitmekte, pozisyon bulmakta ve gol atmakta ciddi sorun çekiyor. Aslan, 'de 14 maçta 15 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde 6 grup maçında 1 defa ağları sarsabildi. 'ndaki 1 maçta golü yok.

SARI KART ALARMI

Bu maç öncesi Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Younes Belhanda ile bu mücadelede sarı kart görmesi durumunda, iki futbolcu Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

ANKARAGÜCÜ SON 6 MAÇINI KAYBETTİ

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. MKE Ankaragücü, son galibiyetini ligin 6. haftasındaki başkent derbisinde 'ni 2-1 yenerek elde etti. 11. hafta sonunda MKE Ankaragücü'nün başına geçen teknik direktör Mustafa Kaplan, 7 yıl aradan sonra oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni çalıştırıyordu.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

  • Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı takım olan Ankaragücü (96 maçta 190 gol), aynı zamanda sarı kırmızılı ekibin iç sahada en çok yendiği iki ekipten biri (37; Bursaspor ile birlikte).
  • Ankaragücü, Galatasaray'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçında gol atamadığı karşılaşmaları kaybetti (5M), gol attığı tek maçı kazandı (Ekim 2010'da 4-2).
  • Galatasaray bu sezon Süper Lig'de kazandığı altı maçın dördünde gol yemezken; diğer iki galibiyetini aynı skorlarla aldı (3-2).
  • Süper Lig'in son altı haftasında puan alamayan tek takım olan Ankaragücü, aynı zamanda bu süreçte kalesinde en fazla gol gören ekip (17 gol).
  • 2019/20 Süper Lig sezonunda ikili mücadele kazanma yüzdesi en düşük takım Ankaragücü (%47), top kapma yüzdesi en düşük ekip ise Galatasaray (%56).
  • Bu sezon Süper Lig'de en az net gol pozisyonuna giren iki takım Ankaragücü (16) ve Galatasaray (19).
  • Galatasaray'ın iç sahada attığı son beş Süper Lig golünün üçü penaltıdan geldi ve bu üç vuruşu da farklı oyuncular kullandı (Florin Andone, Ryan Babel & Younes Belhanda).
  • Bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yapan kaleci Korcan Çelikay (64). Fernando Muslera ise en az üç maça çıkan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim konumunda (%81; 43/53).
  • Ankaragücü'nün bu sezon Süper Lig'de attığı dokuz golün yedisi İlhan Parlak (4) ve Dever Orgill'den (3) geldi.
  • Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını en az ikişer gol atarak kazandı (toplam 32).
  1. 14.12.2019
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