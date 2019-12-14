Fatih Terim'e büyük tepki! Selçuk İnan...

Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim karşılaşmaya sakatlığını atlatan Falcao ile başlaması büyük sürpriz yarattı. Sarı-kırmızılılarda aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren Falcao, 67 gün sonra takımın ligdeki Alanyaspor maçında kadroya girmiş ve 13 dakika süre almıştı. Fatih Terim'in karşılaşmanın ikinci yarısında aldığı bir karar ise taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. İşte o karar ve tepkiler...
14 Aralık 2019 Cumartesi 21:44
Güncelleme: 14.12.2019 21:47
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Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetirken, Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Kısal üstlendi.
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BABEL, FEGHOULI VE ADEM KADRODA
Galatasaray'da sakatlıktan çıkan Babel ve Feghouli ilk 11'de yer alırken, son Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Adem ise bu maça yedek soyundu.
Sarı-kırmızılılarda ayrıca Seri ve kadro dışı bırakılan Nzonzi ise 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'da son PSG maçına göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.
FALCAO 74 GÜN SONRA İLK 11'DE
Sarı-kırmızılılarda aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren Falcao, 67 gün sonra takımın ligdeki Alanyaspor maçında kadroya girmiş ve 13 dakika süre almıştı.