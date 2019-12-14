Fatih Terim'e büyük tepki! Selçuk İnan...

Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim karşılaşmaya sakatlığını atlatan Falcao ile başlaması büyük sürpriz yarattı. Sarı-kırmızılılarda aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren Falcao, 67 gün sonra takımın ligdeki Alanyaspor maçında kadroya girmiş ve 13 dakika süre almıştı. Fatih Terim'in karşılaşmanın ikinci yarısında aldığı bir karar ise taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. İşte o karar ve tepkiler...

14 Aralık 2019 Cumartesi 21:44 Güncelleme: 14.12.2019 21:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





