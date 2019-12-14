Fatih Terim'e büyük tepki! Selçuk İnan... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim'e büyük tepki! Selçuk İnan...

Fatih Terim'e büyük tepki! Selçuk İnan...

Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim karşılaşmaya sakatlığını atlatan Falcao ile başlaması büyük sürpriz yarattı. Sarı-kırmızılılarda aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren Falcao, 67 gün sonra takımın ligdeki Alanyaspor maçında kadroya girmiş ve 13 dakika süre almıştı. Fatih Terim'in karşılaşmanın ikinci yarısında aldığı bir karar ise taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. İşte o karar ve tepkiler...
14 Aralık 2019 Cumartesi 21:44 Güncelleme: 14.12.2019 21:47
Fatih Terim'e büyük tepki! Selçuk İnan...

Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetirken, Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Kısal üstlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'e büyük tepki! Selçuk İnan...

BABEL, FEGHOULI VE ADEM KADRODA

Galatasaray'da sakatlıktan çıkan Babel ve Feghouli ilk 11'de yer alırken, son Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Adem ise bu maça yedek soyundu.

Fatih Terim'e büyük tepki! Selçuk İnan...

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Seri ve kadro dışı bırakılan Nzonzi ise 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Fatih Terim'e büyük tepki! Selçuk İnan...

Galatasaray'da son PSG maçına göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.

Fatih Terim'e büyük tepki! Selçuk İnan...

FALCAO 74 GÜN SONRA İLK 11'DE

Sarı-kırmızılılarda aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren Falcao, 67 gün sonra takımın ligdeki Alanyaspor maçında kadroya girmiş ve 13 dakika süre almıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN