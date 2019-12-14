Terim'den flaş Ankaragücü kararı! Nzonzi'nin yerine...

UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında Paris Saint-Germain'e mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray, rotayı Süper Lig'e çevirdi. 14. haftayı Alanyaspor galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü'nü de mağlup ederek ligde seriye bağlamak istiyor. Öte yandan Nzonzi'nin kadro dışı kalması üzerine Terim, Ankara ekibi karşısında kadroyu farklı bir dizilişle sahaya sürecek. İşte Galatasaray'ın Ankaragücü 11'i...
14 Aralık 2019 Cumartesi 07:43
Güncelleme: 14.12.2019 07:43
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Sarı-kırmızılılar hafta arası PSG'ye 5-0 yenilerek ağır bir yenilgi daha almıştı.
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Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Ligi şansını da kaçıran Cimbom'da gözler Süper Lig'e çevrilmiş durumda.
Galatasaray bugün 20.00'de başlayacak ve Ali Şansalan'ın yöneteceği maçta sonuncu Ankaragücü'nü konuk edecek. VAR'ın başında da Serkan Tokat olacak.
Yaralı Aslan, Türk Telekom Stadı'nda Başkent temsilcisini mağlup ederek moral bulmak istiyor.
Cimbom'da Ankaragücü karşılaşması öncesi önemli eksikler var.