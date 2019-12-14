Terim'den flaş Ankaragücü kararı! Nzonzi'nin yerine... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Terim'den flaş Ankaragücü kararı! Nzonzi'nin yerine...

Terim'den flaş Ankaragücü kararı! Nzonzi'nin yerine...

UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında Paris Saint-Germain'e mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray, rotayı Süper Lig'e çevirdi. 14. haftayı Alanyaspor galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü'nü de mağlup ederek ligde seriye bağlamak istiyor. Öte yandan Nzonzi'nin kadro dışı kalması üzerine Terim, Ankara ekibi karşısında kadroyu farklı bir dizilişle sahaya sürecek. İşte Galatasaray'ın Ankaragücü 11'i...
14 Aralık 2019 Cumartesi 07:43 Güncelleme: 14.12.2019 07:43
Terim'den flaş Ankaragücü kararı! Nzonzi'nin yerine...

Sarı-kırmızılılar hafta arası PSG'ye 5-0 yenilerek ağır bir yenilgi daha almıştı.

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Terim'den flaş Ankaragücü kararı! Nzonzi'nin yerine...

Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Ligi şansını da kaçıran Cimbom'da gözler Süper Lig'e çevrilmiş durumda.

Terim'den flaş Ankaragücü kararı! Nzonzi'nin yerine...

Galatasaray bugün 20.00'de başlayacak ve Ali Şansalan'ın yöneteceği maçta sonuncu Ankaragücü'nü konuk edecek. VAR'ın başında da Serkan Tokat olacak.

Terim'den flaş Ankaragücü kararı! Nzonzi'nin yerine...

Yaralı Aslan, Türk Telekom Stadı'nda Başkent temsilcisini mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Terim'den flaş Ankaragücü kararı! Nzonzi'nin yerine...

Cimbom'da Ankaragücü karşılaşması öncesi önemli eksikler var.

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