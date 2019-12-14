Terim'den flaş Ankaragücü kararı! Nzonzi'nin yerine...

UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında Paris Saint-Germain'e mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray, rotayı Süper Lig'e çevirdi. 14. haftayı Alanyaspor galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü'nü de mağlup ederek ligde seriye bağlamak istiyor. Öte yandan Nzonzi'nin kadro dışı kalması üzerine Terim, Ankara ekibi karşısında kadroyu farklı bir dizilişle sahaya sürecek. İşte Galatasaray'ın Ankaragücü 11'i...

14 Aralık 2019 Cumartesi 07:43 Güncelleme: 14.12.2019 07:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





