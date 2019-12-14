Sosyal medya yıkıldı! ''Ankaragücü Fenerbahçe forması mı giydi'' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Sosyal medya yıkıldı! ''Ankaragücü Fenerbahçe forması mı giydi''

Sosyal medya yıkıldı! ''Ankaragücü Fenerbahçe forması mı giydi''

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği maçta 88 ve 90+1'de yediği gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak şok bir puan kaybı yaşadı. Galatasaray'ın Ankaragücü beraberliği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o yorumlar...
14 Aralık 2019 Cumartesi 22:35 Güncelleme: 14.12.2019 22:35
Sosyal medya yıkıldı! ''Ankaragücü Fenerbahçe forması mı giydi''

Galatasaray Ankaragücü karşısında 90'ıncı dakikada yıkıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya yıkıldı! ''Ankaragücü Fenerbahçe forması mı giydi''

Sarı-kırmızılılar Feghouli ve Belhanda'nın attığı gollerle Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçti.

Sosyal medya yıkıldı! ''Ankaragücü Fenerbahçe forması mı giydi''

Ancak üstünlüğü koruyamayan Galatasaray, 88 ve 90+1'de yediği gollerle şok bir puan kaybıı yaşadı.

Sosyal medya yıkıldı! ''Ankaragücü Fenerbahçe forması mı giydi''

Galatasaray bu beraberlikle 24 puana ulaşırken şampiyonluk yolunda yara aldı.

Sosyal medya yıkıldı! ''Ankaragücü Fenerbahçe forması mı giydi''

Sarı-kırmızılı takımın bu beraberliği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte o yorumlar...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN