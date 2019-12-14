Sosyal medya yıkıldı! ''Ankaragücü Fenerbahçe forması mı giydi''

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği maçta 88 ve 90+1'de yediği gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak şok bir puan kaybı yaşadı. Galatasaray'ın Ankaragücü beraberliği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o yorumlar...

14 Aralık 2019 Cumartesi 22:35 Güncelleme: 14.12.2019 22:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





