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Sosyal medya yıkıldı! ''Ankaragücü Fenerbahçe forması mı giydi''
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği maçta 88 ve 90+1'de yediği gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak şok bir puan kaybı yaşadı. Galatasaray'ın Ankaragücü beraberliği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o yorumlar...
14 Aralık 2019 Cumartesi 22:35
Güncelleme: 14.12.2019 22:35
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Galatasaray Ankaragücü karşısında 90'ıncı dakikada yıkıldı.
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Sarı-kırmızılılar Feghouli ve Belhanda'nın attığı gollerle Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçti.
Ancak üstünlüğü koruyamayan Galatasaray, 88 ve 90+1'de yediği gollerle şok bir puan kaybıı yaşadı.
Galatasaray bu beraberlikle 24 puana ulaşırken şampiyonluk yolunda yara aldı.
Sarı-kırmızılı takımın bu beraberliği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.