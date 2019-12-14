Nzonzi'ye bir şok daha! 'Tesadüf değil' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Nzonzi'ye bir şok daha! "Tesadüf değil"

Nzonzi'ye bir şok daha! "Tesadüf değil"

Galatasaray'da yapılan son antrenmanda disiplinsiz tavırları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan ve devre arası transfer döneminde kiralık sözleşmesinin feshedileceği konuşulan Steven Nzonzi'ye ülkesinden de kötü eleştiriler geldi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

14 Aralık 2019 Cumartesi 09:07
Nzonzi'ye bir şok daha! Tesadüf değil

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olan ve ligde de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da taşlar yerinden oynadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nzonzi'ye bir şok daha! Tesadüf değil

Teknik direktör Fatih Terim'in, bu karşılaşma sonrası verdiği mesaj doğrultusunda takımdaki bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyordu.

Nzonzi'ye bir şok daha! Tesadüf değil

Sarı-kırmızılılarda ilk kadro dışı bırakılan isim sezon başında Roma'dan kiralanan Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi oldu.

Nzonzi'ye bir şok daha! Tesadüf değil

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun antrenmandaki disiplinsiz tavırları gerekçe gösterildi.

Nzonzi'ye bir şok daha! Tesadüf değil

Öte yandan Fransa ile 2018'de dünya şampiyonluğu yaşamış olan yıldız isme ülkesinden de sert eleştiriler geldi. Fransız taraftarlar, Galatasaray'ın Nzonzi'yi kadro dışı bıraktığı haberine şöyle yorumlar yaptılar...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN