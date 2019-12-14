Nzonzi'ye bir şok daha! "Tesadüf değil"

Galatasaray'da yapılan son antrenmanda disiplinsiz tavırları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan ve devre arası transfer döneminde kiralık sözleşmesinin feshedileceği konuşulan Steven Nzonzi'ye ülkesinden de kötü eleştiriler geldi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
14 Aralık 2019 Cumartesi 09:07
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Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olan ve ligde de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da taşlar yerinden oynadı.
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Teknik direktör Fatih Terim'in, bu karşılaşma sonrası verdiği mesaj doğrultusunda takımdaki bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyordu.
Sarı-kırmızılılarda ilk kadro dışı bırakılan isim sezon başında Roma'dan kiralanan Fransız orta saha oyuncusu StevenNzonzi oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun antrenmandaki disiplinsiz tavırları gerekçe gösterildi.
Öte yandan Fransa ile 2018'de dünya şampiyonluğu yaşamış olan yıldız isme ülkesinden de sert eleştiriler geldi. Fransız taraftarlar, Galatasaray'ın Nzonzi'yi kadro dışı bıraktığı haberine şöyle yorumlar yaptılar...