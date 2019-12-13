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13 Aralık 2019, Cuma
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Wesley geri mi dönüyor?

Wesley Sneijder geri mi dönüyor?

Taffarel'in ayrılması sonrası G.Saray'da teknik heyet arasında bağı sağlayacak bir yabancı antrenörün takıma katılması gündeme gelmişti. Terim'in, İngilizce ve Felemenkçe'nin yanı sıra İspanyolca ve İtalyanca da bilen 'i düşündüğü iddia edilmişti.

Taffarel'in ayrılması sonrası G.Saray'da teknik heyet arasında bağı sağlayacak bir yabancı antrenörün takıma katılması gündeme gelmişti. Terim'in, İngilizce ve Felemenkçe'nin yanı sıra İspanyolca ve İtalyanca da bilen 'i düşündüğü iddia edilmişti. Tam bu dedikoduların ışığında kulüp sürpriz bir paylaşım yaptı. Sneijder'in 'a attığı gol videosu sosyal medyada yayınlandı.

  1. 13.12.2019
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