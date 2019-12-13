Wesley Sneijder geri mi dönüyor?

Taffarel'in ayrılması sonrası G.Saray'da yabancı oyuncularla teknik heyet arasında bağı sağlayacak bir yabancı antrenörün takıma katılması gündeme gelmişti. Terim'in, İngilizce ve Felemenkçe'nin yanı sıra İspanyolca ve İtalyanca da bilen Sneijder'i düşündüğü iddia edilmişti. Tam bu dedikoduların ışığında kulüp sürpriz bir paylaşım yaptı. Sneijder'in Juventus'a attığı gol videosu sosyal medyada yayınlandı.