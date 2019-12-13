Wesley Sneijder geri mi dönüyor?
Taffarel'in ayrılması sonrası G.Saray'da yabancı oyuncularla teknik heyet arasında bağı sağlayacak bir yabancı antrenörün takıma katılması gündeme gelmişti. Terim'in, İngilizce ve Felemenkçe'nin yanı sıra İspanyolca ve İtalyanca da bilen Sneijder'i düşündüğü iddia edilmişti.
Taffarel'in ayrılması sonrası G.Saray'da yabancı oyuncularla teknik heyet arasında bağı sağlayacak bir yabancı antrenörün takıma katılması gündeme gelmişti. Terim'in, İngilizce ve Felemenkçe'nin yanı sıra İspanyolca ve İtalyanca da bilen Sneijder'i düşündüğü iddia edilmişti. Tam bu dedikoduların ışığında kulüp sürpriz bir paylaşım yaptı. Sneijder'in Juventus'a attığı gol videosu sosyal medyada yayınlandı.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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