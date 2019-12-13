G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve Süper Lig'de de sezona iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'da ocak ayı hareketli geçecek. Sarı kırmızılılarda performansıyla tartışılan Belhanda gözden çıkarıldı. Yönetim, geçen sezon olduğu gibi oyuncuyu bonservis geliri elde ederek elden çıkarmak için kulüp bulma konusunda arayışlarını sürdürüyor. İstanbul'a çağrılan Belhanda'nın menajeri de bu konuda çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılıların hedefinde Arap kulüpleri bulunuyor.





Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belhanda, bu sezon oynadığı 16 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.