G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Galatasaray'da sezon başından bu yana performansıyla tartışılan isimlerin başında gelen Younes Belhanda için transfer kararı verildi. Faslı futbolcunun ocak ayında Arap takımlarına satılması hedefleniyor. Belhanda'nın menajeri de kulüp aramaya devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve Süper Lig'de de sezona iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'da ocak ayı hareketli geçecek. Sarı kırmızılılarda performansıyla tartışılan Belhanda gözden çıkarıldı. Yönetim, geçen sezon olduğu gibi oyuncuyu bonservis geliri elde ederek elden çıkarmak için kulüp bulma konusunda arayışlarını sürdürüyor. İstanbul'a çağrılan Belhanda'nın menajeri de bu konuda çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılıların hedefinde Arap kulüpleri bulunuyor.
Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belhanda, bu sezon oynadığı 16 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
- 13.12.2019
- Güncelleme: 13.12.2019 12:40
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Toplam 1
Yorum
cascan Utku yu bırakın gitsin başka takıma.Ersini yetiştirin. Oğuzhan hala tın.Bundan sonrada bir cacık olmaz.Lens var yok gönderin artık.
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Cocu’nun gözü Ferdi’de
Toplam 1
Yorum
ibrahim sen oynatma ersun oynatacaklar var.
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İşte madde madde Trabzonspor’un itiraz dilekçesi
Toplam 1
Yorum
ibrahim trabzon haklı şimdi bunlar gene takıma giremeyen yaşlı müzmin sakat oyunculara adı var diye bir sürü para verip 2 gün sonrada nasıl gönderir
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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