Galatasaray'da Belhanda'nın menajeri İstanbul'a çağrıldı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri 'a çağrıldı!

G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!

'da sezon başından bu yana performansıyla tartışılan isimlerin başında gelen Younes için transfer kararı verildi. Faslı futbolcunun ocak ayında Arap takımlarına satılması hedefleniyor. Belhanda'nın menajeri de kulüp aramaya devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve 'de de sezona iyi bir başlangıç yapamayan 'da ocak ayı hareketli geçecek. Sarı kırmızılılarda performansıyla tartışılan gözden çıkarıldı. Yönetim, geçen sezon olduğu gibi oyuncuyu bonservis geliri elde ederek elden çıkarmak için kulüp bulma konusunda arayışlarını sürdürüyor. 'a çağrılan Belhanda'nın menajeri de bu konuda çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılıların hedefinde Arap kulüpleri bulunuyor.



Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belhanda, bu sezon oynadığı 16 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 13.12.2019
  2. Güncelleme: 13.12.2019 12:40
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