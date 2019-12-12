Galatasaray'ın istediği Hakan Çalhanoğlu transfer için son kararını verdi!
A Milli Takım'ımızın yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu'nun adı bir yandan Galatasaray ile anılırken, İtalyan medyasından da sürpriz bir haber geldi... Çizme ekibi Milan'da forma giyen yıldız ismin geleceğine dair son kararını verdiği aktarıldı...
Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın resmi transfer teklifi sunduğu Milan'ın maestrosu Hakan Çalhanoğlu, geleceğine ilişkin son kararını verdi...
Bilindiği üzere gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu, hem EURO 2020'yi düşünüyor, hem de transferine dair net bir tavır sergiliyor.
İtalyan medyasında yer alan oyuncuya göre Milli yıldızımızın menajeri Bektaş Demirtaş, geçtiğimiz günlerde transferi için Giuseppe Meazza'da bir toplantı düzenledi.
MILAN'DA KALMAK İSTİYOR
Gelecek sezonun planlamalarını menajeriyle görüşen ve kararını veren Hakan'ın transfer önceliğinin Milan olduğu ve mevcut sözleşmesini yenilemek istediği haberin detaylarında aktarıldı.
GALATASARAY 6 MİLYON EURO VERMİŞTİ
Öte yandan Galatasaray, Ekim ayında Milan'lı yıldız için 6 milyon euroluk transfer teklifinde bulunmuş ancak bu rakam İtalyan devi için 'gülünç' olarak karşılanmıştı.
MİLAN BONSERVİSİ BELİRLEDİ
Milan, Milli yıldızımız için gelecek teklifleri göz önünde bulundurarak 20 milyon euroluk bonservis rakamı belirlediği de belirtildi.
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 14 müsabakada 2 gol 1 asistlik performans sergilerken toplamda 1159 dakika sahada kalmayı başardı.
- 12.12.2019
- Güncelleme: 12.12.2019 12:50
- Galatasaray'ın istediği Hakan Çalhanoğlu transfer için son kararını verdi!
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Son 4 maçta kazanamadı
Toplam 1
Yorum
mehmet 2010-2011 sezonu mustafanin eskisehire attığı nizamı gölu vermeyen fb taraftarı saibeli bir hakem değil mi? sampiyonluğu gitmesine neden _
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Paris Saint Germain 5-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
ercisli hani sizin liginizdi hani yabancı futbolcu serbest olsa başarı glirdi hani avrupalıydınız rezil olmak içinmi bu kadar borçlandınız
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 5
Yorum
Ahmet Fatih Terim maçtan sonra sorumlu benim diye açıklama yapmış doğrudur o zaman gereğini yaparsın?
Galatasaray'ın istediği Hakan Çalhanoğlu transfer için son kararını verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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