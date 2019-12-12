Galatasaray'ın istediği Hakan Çalhanoğlu transfer için son kararını verdi!  - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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'ın istediği için son kararını verdi!

Galatasaray'ın istediği Hakan Çalhanoğlu transfer için son kararını verdi!

A 'ımızın yıldız isimlerinden 'nun adı bir yandan ile anılırken, İtalyan medyasından da sürpriz bir haber geldi... Çizme ekibi Milan'da forma giyen yıldız ismin geleceğine dair son kararını verdiği aktarıldı...

Geçtiğimiz haftalarda 'ın resmi teklifi sunduğu Milan'ın maestrosu , geleceğine ilişkin son kararını verdi...

Bilindiği üzere gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu, hem EURO 2020'yi düşünüyor, hem de transferine dair net bir tavır sergiliyor.

İtalyan medyasında yer alan oyuncuya göre Milli yıldızımızın menajeri Bektaş Demirtaş, geçtiğimiz günlerde transferi için Giuseppe Meazza'da bir toplantı düzenledi.

MILAN'DA KALMAK İSTİYOR

Gelecek sezonun planlamalarını menajeriyle görüşen ve kararını veren Hakan'ın transfer önceliğinin Milan olduğu ve mevcut sözleşmesini yenilemek istediği haberin detaylarında aktarıldı.

GALATASARAY 6 MİLYON EURO VERMİŞTİ

Öte yandan Galatasaray, Ekim ayında Milan'lı yıldız için 6 milyon euroluk transfer teklifinde bulunmuş ancak bu rakam İtalyan devi için 'gülünç' olarak karşılanmıştı.

MİLAN BONSERVİSİ BELİRLEDİ

Milan, Milli yıldızımız için gelecek teklifleri göz önünde bulundurarak 20 milyon euroluk bonservis rakamı belirlediği de belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 14 müsabakada 2 gol 1 asistlik performans sergilerken toplamda 1159 dakika sahada kalmayı başardı.

  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 12.12.2019 12:50
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