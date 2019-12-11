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11 Aralık 2019, Çarşamba
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'da Falcao'dan sakatlık açıklaması!

Galatasaray'da Falcao'dan sakatlık açıklaması!

, Şampiyonlar Ligi'nde 'ye deplasmanda 5-0 mağlup oldu. Maçtan sonra sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü karşılaştırmayı değerlendirirken fizik durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'ın Kolombiyalı golcüsü , 'e 5-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşıalşamyı değerlendiren Radamel Falcao "Maça iyi başladık, kötü başladığımızı düşünmüyorum. Ancak böyle bir rakibe karşı konsantrasyon kaybı olunca, cezayı kesiyorlar." dedi.

Fizik durumu hakkında konuşan Falcao "Şu an için %100 durumda değilim. İki ay sahalardan uzak kaldım. Böyle dakikalar alarak daha iyiye gidiyorum. Çok daha iyi hale geleceğim." diye konuştu.

Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesiyle ilgili de açıklama yapan Falcao "İki tane hedefimiz kaldı lig ve kupa. Bu iki kupanın da favorisiyiz ama düzeltmemiz gereken, daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Her geçen maç daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

  1. 12.12.2019
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