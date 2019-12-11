Galatasaray'da Falcao'dan sakatlık açıklaması!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye deplasmanda 5-0 mağlup oldu. Maçtan sonra sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao karşılaştırmayı değerlendirirken fizik durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Paris Saint Germain'e 5-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Karşıalşamyı değerlendiren Radamel Falcao "Maça iyi başladık, kötü başladığımızı düşünmüyorum. Ancak böyle bir rakibe karşı konsantrasyon kaybı olunca, cezayı kesiyorlar." dedi.
Fizik durumu hakkında konuşan Falcao "Şu an için %100 durumda değilim. İki ay sahalardan uzak kaldım. Böyle dakikalar alarak daha iyiye gidiyorum. Çok daha iyi hale geleceğim." diye konuştu.
Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesiyle ilgili de açıklama yapan Falcao "İki tane hedefimiz kaldı lig ve kupa. Bu iki kupanın da favorisiyiz ama düzeltmemiz gereken, daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Her geçen maç daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
- 12.12.2019
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Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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