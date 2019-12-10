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10 Aralık 2019, Salı
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ile Saint-Germain 6. randevuda

Galatasaray ile Paris Saint-Germain 6. randevuda

, ekibi Saint-Germain ile bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez karşılaştı. konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2, 3 galibiyet aldı.

'nde A Grubu altıncı maçında , yarın ekibi Saint-Germain ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez birbirlerine rakip oldu. İki takım ilk karşılaşmalarını UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda 17 Ekim 1996 tarihinde 'da oynadı ve sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-2 kazandı. Son müsabaka ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de yapıldı. Bu maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanan müsabakalarda Galatasaray 2, PSG 3 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar 5 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.


FRANSIZLAR İLE 18 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, Fransız takımları ile bugüne kadar 18 kez oynadı. konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 8 defa da rakiplerine mağlup oldu. 4 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 29 gole engel olmadı.

  1. 10.12.2019
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