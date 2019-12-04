Kostas Mitroglou için flaş gelişme! Galatasaray'dan isteyecekler...
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Fransiz ekibi Marsilya'dan 1,5 yıllığına ve kadrosuna kattığı ve istediği verimi alamaması nedeniyle Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Einhdoven'a kiraladığı Mitroğlu için Yunan basınından flaş bir haber ortaya atıldı...
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaratarak Galatasaray'dan PSV Eindhoven'a kiralanan Kostas Mitroğlu için Yunan basınından flaş bir iddia geldi...
Sarı-kırmızılıların Hollanda'ya 1,25 milyon euro bedelle 1 yıllığına gönderdiği Kostas Mitroğlu, kısa süre önce mevcut kulübünde mutsuz olduğunu aktarmıştı...
Bu gelişmelerin ardından kendine takım arayan Mitroğlu için İtalya'dan talip çıktı..
Yunan basınında geçtiğimiz hafta yayınlanan habere göre Mitroğlu, Serie A Ligi ekiplerinden Sampdoria'ya önerildi...
Bonservisi Marsilya'da olan ancak kiralık sözleşmesi Galatasaray'da bulunan Mitroğlu'nun düşünmek için süre istediği belirtilirken, Galatasaray ve PSV Eindhoven arasında yapılan 1,25 milyon euroluk transfer anlaşmasının akıbeti belirsizliğini koruyor.
GALATASARAY İSTEMİYOR!
Öte yandan Galatasaray cephesinde Ocak ayından itibaren formda bir Falcao değerlendirilmek istenilirken, Mitroğlu ile yola devam edilmeyeceği kaydedildi.
Yunan golcü, bu sezon PSV formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada 2 gol kaydederken, 219 dakika sahada kaldı.
- 04.12.2019
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Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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Bir takıma bedel
Toplam 1
Yorum
laz kral sağ ayağını acilen geliştir anca yürürken kullanıyorsun bu yüzden attığının iki katını kaçırdın lütfen sağ ayak çalış
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Görünmeyen kahraman Atiba
Toplam 1
Yorum
murat1903 heykeli dikilesi insan
Kostas Mitroglou için flaş gelişme! Galatasaray'dan isteyecekler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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