Kostas Mitroglou için flaş gelişme! Galatasaray'dan isteyecekler... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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Kostas Mitroglou için flaş gelişme! 'dan isteyecekler...

Kostas Mitroglou için flaş gelişme! Galatasaray'dan isteyecekler...

'ın geçtiğimiz sezon Fransiz ekibi Marsilya'dan 1,5 yıllığına ve kadrosuna kattığı ve istediği verimi alamaması nedeniyle ekiplerinden PSV Einhdoven'a kiraladığı Mitroğlu için Yunan basınından flaş bir haber ortaya atıldı...

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla edilen ancak hayal kırıklığı yaratarak 'dan 'a kiralanan için Yunan basınından flaş bir iddia geldi...

Sarı-kırmızılıların Hollanda'ya 1,25 milyon euro bedelle 1 yıllığına gönderdiği Kostas Mitroğlu, kısa süre önce mevcut kulübünde mutsuz olduğunu aktarmıştı...

Bu gelişmelerin ardından kendine takım arayan Mitroğlu için 'dan talip çıktı..

Yunan basınında geçtiğimiz hafta yayınlanan habere göre Mitroğlu, Serie A Ligi ekiplerinden Sampdoria'ya önerildi...

Bonservisi Marsilya'da olan ancak kiralık sözleşmesi Galatasaray'da bulunan Mitroğlu'nun düşünmek için süre istediği belirtilirken, Galatasaray ve PSV Eindhoven arasında yapılan 1,25 milyon euroluk transfer anlaşmasının akıbeti belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY İSTEMİYOR!

Öte yandan Galatasaray cephesinde Ocak ayından itibaren formda bir Falcao değerlendirilmek istenilirken, Mitroğlu ile yola devam edilmeyeceği kaydedildi.

Yunan golcü, bu sezon PSV formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada 2 gol kaydederken, 219 dakika sahada kaldı.

  1. 04.12.2019
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