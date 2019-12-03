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03 Aralık 2019, Salı
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'dan Muslera'ya ilginç teklif!

Galatasaray'dan Muslera'ya ilginç teklif!

'da iç ve dış transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar emektar kalecisi Muslera ile de masaya oturmaya hazırlanırken, Uruguaylı file bekçisine sürpriz bir teklif sunulacak.

Cimbom, yaklaşık 9 senedir Sarı-Kırmızılı takımın kalesini koruyan Muslera için harekete geçiyor. , kontratı 2021'de sona erecek olan 'ya 3+1 yıllık yeni sözleşme ve jübile teklif edecek.

Muslera ile masaya oturacak olan yönetim, 33 yaşındaki deneyimli file bekçisine 3+1 yıllık mukavele önerecek. Kabul etmesi halinde ünlü kaleci jübileesini Galatasaray'da yapacak. bıraktıktan sonra 'den ayrılmayacağını açıklayan Muslera'nın, Galatasaray teknik heyetinde yer alması bekleniyor.

  1. 03.12.2019
  2. Güncelleme: 03.12.2019 16:06
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