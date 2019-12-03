Galatasaray'dan Muslera'ya ilginç teklif!
Galatasaray'da iç ve dış transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar emektar kalecisi Muslera ile de masaya oturmaya hazırlanırken, Uruguaylı file bekçisine sürpriz bir teklif sunulacak.
Cimbom, yaklaşık 9 senedir Sarı-Kırmızılı takımın kalesini koruyan Muslera için harekete geçiyor. Galatasaray, kontratı 2021'de sona erecek olan Fernando Muslera'ya 3+1 yıllık yeni sözleşme ve jübile teklif edecek.
Muslera ile masaya oturacak olan yönetim, 33 yaşındaki deneyimli file bekçisine 3+1 yıllık mukavele önerecek. Kabul etmesi halinde ünlü kaleci jübileesini Galatasaray'da yapacak. Futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'den ayrılmayacağını açıklayan Muslera'nın, Galatasaray teknik heyetinde yer alması bekleniyor.
- 03.12.2019
- Güncelleme: 03.12.2019 16:06
- Fenerbahçe'nin transferi Muriç'ten! İşte o isim...
- Ersun Yanal'dan şok karar! İstanbulspor karşısında o ismi oynatmayacak
- Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı isim İstanbul'a geldi
- Kulüplerden flaş paylaşımlar! Fenerbahçe ve Galatasaray da katıldı
- Ve canlı yayında açıklandı! Arda Turan ile Fatih Terim...
-
Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
-
‘Kasıtlı’ iddiası!
Toplam 1
Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
-
Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Galatasaray'dan Muslera'ya ilginç teklif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.