Galatasaray'a 2 kötü 1 iyi haber! Resmen açıklandı

Galatasaray bu sezon resmen sakatlık kabusu yaşıyor. Sakatlıklar nedeniyle uzun süredir forvetsiz oynayan sarı-kırmızılı ekipte son olarak Trabzonspor karşılaşmasında Sofiane Feghouli ve Mario Lemina oyunu tamamlayamamıştı.

Tecrübeli iki futbolcunun durumu merak edilirken, sarı-kırmızılı ekipten resmi açıklama geldi. Ayrıyeten yapılan açıklamada bir de müjdeli haber verildi.

İŞTE YAPILAN O AÇIKLAMA

MR tetkikleri uygulanan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli'nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmı hasar, Mario Lemina'nın ise sağ arka uyluk arka adale grubunda zorlanma tespit edildi. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlandı.Şener Özbayraklı, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti.Radamel Falcao, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde salonda ve sahada çalıştı.Ryan Babel, fizyoterapistler eşliğinde salonda takımdan ayrı çalıştı.