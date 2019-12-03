Galatasaray'a 2 kötü 1 iyi haber! Resmen açıklandı
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlıkları sebebiyle oyundan alınan Sofiane Feghouli ve Mario Lemina'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Ayrıyeten sakatlığı süren bir futbolcuyla alakalı müjde de verildi.
Galatasaray bu sezon resmen sakatlık kabusu yaşıyor. Sakatlıklar nedeniyle uzun süredir forvetsiz oynayan sarı-kırmızılı ekipte son olarak Trabzonspor karşılaşmasında Sofiane Feghouli ve Mario Lemina oyunu tamamlayamamıştı.
Tecrübeli iki futbolcunun durumu merak edilirken, sarı-kırmızılı ekipten resmi açıklama geldi. Ayrıyeten yapılan açıklamada bir de müjdeli haber verildi.
İŞTE YAPILAN O AÇIKLAMA
MR tetkikleri uygulanan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli'nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmı hasar, Mario Lemina'nın ise sağ arka uyluk arka adale grubunda zorlanma tespit edildi. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlandı.Şener Özbayraklı, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti.Radamel Falcao, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde salonda ve sahada çalıştı.Ryan Babel, fizyoterapistler eşliğinde salonda takımdan ayrı çalıştı.
- 03.12.2019
- Güncelleme: 03.12.2019 19:41
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Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
Toplam 1
Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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