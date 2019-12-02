Japon harikası

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanından bir puanla dönerken Yuto Nagatomo attığı beraberlik golüyle maça damga vuran isim oldu. Sakatlar ve eksikler nedeniyle sarı-kırmızılı ekip sıkıntılı günler geçirirken Trabzonspor karşısında da beklenen futbolu sergileyemedi. Hafta içinde oynanan Club Brugge maçının yorgunluğu da eklenince, Karadeniz ekibi arka arkaya pozisyonlar üretti. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Sörloth ile bulduğu golle öne geçmeyi de başardı. Ancak bu duruma bir kişinin itirazı vardı.

ŞİMŞEK GİBİ ÇAKTI

O isim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve hatta devre arasında gönderileceği şeklinde haberler çıkan Yuto Nagatomo'dan başkası değil... Son dakikalarda hücuma destek veren Japon yıldız, takımına hayat veren isim oldu. 90. dakikada Ömer'in soldan içeri çevirdiği topu Adem kontrol etti. Savunmanın müdahalesi sonucu seken top boşta kalırken Nagatomo şimşek gibi bir vuruş yaptı ve Uğurcan topu ancak ağlarında gördü. Galatasaray'ı ipten alan başarılı futbolcu, arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.