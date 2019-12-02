Fatih Terim'den kondisyoner çıkışı! Alberto Bartali...
Galatasaray'da son dakikada yenen goller, sakatlıklar ve maç içerisinde yaşanan yorgunluklar sonrası gözlerin kondisyoner Alberto Bartali'ye çevrildiği iddia edilmiş ve İtalyan antrenörün hedef haline geldiği konuşulmuştu. Galatasaray'ın geçen devre arasında İtalya Serie C ekiplerinden Catania'dan teknik kadroya dahil ettiği kondisyoner Alberto Bartali hazırlık döneminde övgü yağmuruna tutuluyordu. Teknik direktör Fatih Terim ise yardımcısına sahip çıktı.
Galatasaray'ın geçen devre arasında İtalya Serie C ekiplerinden Catania'dan teknik kadroya dahil ettiği kondisyoner Alberto Bartali için Fatih Terim'den övgü geldi.
Fatih Terim Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "60'tan sonra G.Saray gitmiyor, gidemiyor, fiziğe mi bakmak lazım? Alberto'yu mu kontrol etmek lazım, bunlar bitti herhalde" sözlerini kullanarak Bartali ile devame dileceğini ve güvendiğini kaydetti.
İŞTE FATİH TERİM'iN MAÇ SONRASI DİKKAT ÇEKEN SÖZLERİ
- Trabzon'da Trabzonspor'la oynamak kolay değil. Her sezonun bir kırılma noktası vardır. İkinci yarı bana göre kırılma noktası olacak.
- Bu oyunun karşılığı kazanmak olabilirdi. Oyuncularımın baş kaldırılarını, isyan etmelerini beğendim. Mağlubiyete olan reaksiyondan memnunum.
- 60'tan sonra G.Saray gitmiyor, gidemiyor, fiziğe mi bakmak lazım? Alberto'yu mu kontrol etmek lazım, bunlar bitti herhalde.
- Feghouli bir sezon yıprandı, Afrika Şampiyonası'na gitti. Ondan Ocak ayına kadar fazla bir şey bekleyemem.
- Lemina çıkmasını istemediğim oyunculardan biriydi. Ama bazen öyle olur ki uzun bir sakatlığı bir haftaya indirirsiniz. Lemina benden özür diledi, dilemesine de gerek yok.
- Forvetimiz yok, yıllardır solda oynayan Adem'i forvete koyuyoruz, stoperi gönderiyoruz. Çok pozisyon var mı, hayır ama çok atak var.
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