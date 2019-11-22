Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması! "Çok şaşırdım" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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'den açıklaması! "Çok şaşırdım"

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması! "Çok şaşırdım"

'in 12. haftasında , sahasında 'e 1-0 mağlup olurken, karşılaşma öncesi ile arasında yaşanan anlar gündeme damga vurmuştu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Terim, yaşanan o anlar ile ilgili "Açıkçası Arda'nın gelmesine çok şaşırdım, beklemiyordum." dedi.

'de 12. hafta açılış maçın , sahasında 'i konuk etti.

Karşılaşmayı 1-0 turuncu-lacivertliler kazanırken, mücadele öncesinde Başakşehirli ve sarı-kırmızılı teknik direktör arasında yaşanan anlar gündeme damga vurdu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Terim, Turan ile arasında geçen anlara da değinmeyi unutmadı.

Arda Turan'ın kendisini şaşırttığını ve çok duygulandığını dile getiren tecrübeli antrenör, "Açıkçası Arda'nın gelmesine çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Tanıdığım eski Arda'yı gördüm gibi bugün, çok duygulandım. Umarım onun da el öpenleri çok olur." dedi.

Karşısında eski Arda'yı gördüğünü ifade eden 66 yaşındaki çalıştırıcı, "Benim bıraktığım ve yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda, adamın kalbine de, gönlüne de girer." şeklinde konuştu.

  1. 22.11.2019
  2. Güncelleme: 23.11.2019 00:07
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