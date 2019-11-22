Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması! "Çok şaşırdım"
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, karşılaşma öncesi Fatih Terim ile Arda Turan arasında yaşanan anlar gündeme damga vurmuştu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Terim, yaşanan o anlar ile ilgili "Açıkçası Arda'nın gelmesine çok şaşırdım, beklemiyordum." dedi.
Süper Lig'de 12. hafta açılış maçın Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.
Karşılaşmayı 1-0 turuncu-lacivertliler kazanırken, mücadele öncesinde Başakşehirli Arda Turan ve sarı-kırmızılı teknik direktör Fatih Terim arasında yaşanan anlar gündeme damga vurdu.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Terim, Turan ile arasında geçen anlara da değinmeyi unutmadı.
Arda Turan'ın kendisini şaşırttığını ve çok duygulandığını dile getiren tecrübeli antrenör, "Açıkçası Arda'nın gelmesine çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Tanıdığım eski Arda'yı gördüm gibi bugün, çok duygulandım. Umarım onun da el öpenleri çok olur." dedi.
Karşısında eski Arda'yı gördüğünü ifade eden 66 yaşındaki çalıştırıcı, "Benim bıraktığım ve yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda, adamın kalbine de, gönlüne de girer." şeklinde konuştu.
- 22.11.2019
- Güncelleme: 23.11.2019 00:07
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması! "Çok şaşırdım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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