Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması! "Çok şaşırdım"

Süper Lig'de 12. hafta açılış maçın Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Karşılaşmayı 1-0 turuncu-lacivertliler kazanırken, mücadele öncesinde Başakşehirli Arda Turan ve sarı-kırmızılı teknik direktör Fatih Terim arasında yaşanan anlar gündeme damga vurdu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Terim, Turan ile arasında geçen anlara da değinmeyi unutmadı.

Arda Turan'ın kendisini şaşırttığını ve çok duygulandığını dile getiren tecrübeli antrenör, "Açıkçası Arda'nın gelmesine çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Tanıdığım eski Arda'yı gördüm gibi bugün, çok duygulandım. Umarım onun da el öpenleri çok olur." dedi.

Karşısında eski Arda'yı gördüğünü ifade eden 66 yaşındaki çalıştırıcı, "Benim bıraktığım ve yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda, adamın kalbine de, gönlüne de girer." şeklinde konuştu.