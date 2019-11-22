CANLI | Galatasaray-Medipol Başakşehir

Süper Lig'de 12. hafta perdesi Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadeleyle açıldı. Sarı-kırmızılılar rakibiyle yaptığı son 10 mücadelede 3 kez galip gelebildi.

Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER:

Galatasaray: Okan, Mariano, Marcao, Ahmet, Emre Taşdemir, Lemina, Donk, Ömer , Feghouli, Babel, Adem

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Crivelli

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CANLI ANLATIM

9' Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Babel vurdu ancak etkili değil.

8' Emre Taşdemir'in ortasında araya giren savunma topu kornere gönderdi. İlk köşe vuruşunu ev sahibi ekip kullandı.

6' Ömer'in pasında sol tarafta topla buluşan Emre Taşdemir etkili bir orta yaptı ancak Babel'den önce Başakşehir savunması araya girdi.

3' Babel bu müdahalesiyle sarı kart görüyor. Sınırda bulunan Hollanda futbolcu Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

3' Konuk ekipte Mehmet Topal Babel ile girdiği mücadelede sakatlık geçiriyor.

1' İlk düdük çaldı ve zorlu mücadele başladı.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Galatasaray, taraftarının önünde güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maça moralli çıkmak istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ün yanı sıra Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar, 4. hafta maçlarının ardından gruptan çıkma şansını kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, 26 Kasım Salı günü İstanbul'da ağırlayacağı Club Brugge'ü mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi ümitlerini sürdürmeye çalışacak.

BELHANDA VE BABEL CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ile Ryan Babel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Galatasaray'ın tüm lig maçlarında forma giyen Hollandalı hücum oyuncusu Babel ile ligde 7 karşılaşmaya çıkan Faslı Belhanda, gördükleri üçer sarı kartla ceza sınırına geldi.

Sakatlıkları bulunan iki futbolcunun da Medipol Başahşehir maçında forma giymesi beklenmiyor. Durumları maç saatinde netleşecek futbolcular, kadroda yer almaları ve sarı kart görmeleri halinde 13. haftadaki Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY İLE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 23. RANDEVUDA

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 23. kez karşı karşıya geliyor.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 22 maçtan 11'ini Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 33 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Türk Telekom Stadı'nda 33. haftada yapılan kritik maçı 2-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.

GALATASARAY, SON 10 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 10 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 6 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar sahasındaki 11 maçta 24 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.