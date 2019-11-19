Seri için yolun sonu! Galatasaray gönderme kararını aldı

Çok büyük umutlarla gelmesine rağmen bir türlü beklenen performansa ulaşamayan Seri, giderek gözden düştü ve as takım planlarından da çıkarıldı. Fatih Terim'in ilk 11 için yeterli görmediği ve Lemina - Ömer Bayram - Nzonzi üçlüsünü merkezde kullanmaya karar veren deneyimli teknik adam, Seri'nin gönderilmesi yönünde kulübe de raporunu sundu.

Galatasaray, Seri'nin yerine orta saha rotasyonu için oyuncu arayışlarına başlarken, bir yandan da fesih ile ilgili formül üretme çalışmalarına start verdi.

1.5 milyon euro'ya kiralanan Seri için ücretin yarısının ödenip, diğer yarısının ödenmemesi teklifi yapılacak.