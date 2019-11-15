Seçime gitmek zorundalar!

Muhalefet ertelenen davanın seçim şartını ortadan kaldırmadığını belirtirken Divan Kurulu Üyesi ve CAS Hakimi Türker Arslan da Galatasaray'ın hukuki açıdan seçime gitme zorunluluğu olduğunu söyledi. Radyospor'a konuşan Türker Arslan, "Galatasaray'ın hukuki açıdan seçime gitme zorunluluğu var. Şubat ayına kadar bir seçime gitmiyoruz diyebilirler. Fakat; bunun bir takım cezai sıkıntıları da olacaktır. Çelişkili bir ortamda Galatasaray sıkıntı yaşayacak" ifadesini kullandı.