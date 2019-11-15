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15 Kasım 2019, Cuma
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Seçime gitmek zorundalar!

Seçime gitmek zorundalar!

Üyesi ve , "Galatasaray'ın hukuki açıdan seçime gitme zorunluluğu var. Şubat ayına kadar bir seçime gitmiyoruz diyebilirler. Fakat; bunun bir takım cezai sıkıntıları da olacaktır." dedi.

Muhalefet ertelenen davanın şartını ortadan kaldırmadığını belirtirken Üyesi ve da 'ın hukuki açıdan seçime gitme zorunluluğu olduğunu söyledi. Radyospor'a konuşan Türker Arslan, "Galatasaray'ın hukuki açıdan seçime gitme zorunluluğu var. Şubat ayına kadar bir seçime gitmiyoruz diyebilirler. Fakat; bunun bir takım cezai sıkıntıları da olacaktır. Çelişkili bir ortamda Galatasaray sıkıntı yaşayacak" ifadesini kullandı.

  1. 15.11.2019
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