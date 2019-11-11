Galatasaray'da Andone şoku! Sakatlığı belli oldu
Galatasaray'da Gaziantep maçında sakatlanan Andone'nin durumu belli oldu. Rumen yıldızın diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağlarında gerilme tespit edildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone'nin, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir.Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
- 11.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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