Andone sahalara ne zaman dönecek?
Galatasaray'ın Gazişehir FK ile oynadığı maçta sakatlanan Andone'nin durmuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklamanın ardından bir gelişme yaşandı. Andone sahalara ne zaman dönecek? A Spor Muhabiri Emre Kaplan canlı yayına bağlanarak detayları ve gelişmeleri aktardı.
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