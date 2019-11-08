Real Madrid'in eski yıldızı Galatasaray'ı eleştirdi: Çok kötü bir takım
Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan eflatun-beyazlı ekibin eski oyuncusu Jorge Valdano, sarı-kırmızılı takım hakkında çarpıcı bir cümle sarf etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın Real Madrid'le karşı karşıya geldiği ve 6-0 mağlup olarak turnuvaya veda ettiği mücadelenin yankıları sürüyor.
Karşılaşma sonrası İspanyol basınından AS'a değerlendirmelerde bulunan Arjantinli eski futbolcu Jorge Valdano, "Galatasaray çok kötü bir takım" ifadelerini kullandı.
RODRYGO'YU ÖVDÜ
Madrid ekibinin genç yıldızı Rodrygo'ya da ayrı bir parantez açan Valdano, "O maçta yeni bir yıldız doğdu. Rodrygo'nun iyi bir ritmi ve harika bir tekniği var. Daima başı yukarıda oynuyor" şeklinde konuştu.
- 08.11.2019
- Güncelleme: 08.11.2019 09:57
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Yorum
kg1953 Beşiktaş taraftarı alt yapı oyuncusunu sever ve desdekler
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Krasnodar 3-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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Yorum
ercisli ağaoğlu çık şimdide konuş.ben geçen sene gençlerle başarılı oldum bu sene yaşlıları topladım hata ettim de ha bire konuşuyorsun ya herşeye
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"Takviye yapacağız"
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Yorum
Aha... mhk istifa etmeli.nhk istifa...hakem art niyetli.tiyatro oynannı.,,2010-2011 sezonu saynedi.Rusyada hekemler kurgulanmış.
Real Madrid'in eski yıldızı Galatasaray'ı eleştirdi: Çok kötü bir takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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