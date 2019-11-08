Real Madrid'in eski yıldızı Galatasaray'ı eleştirdi: Çok kötü bir takım

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın Real Madrid'le karşı karşıya geldiği ve 6-0 mağlup olarak turnuvaya veda ettiği mücadelenin yankıları sürüyor.

Karşılaşma sonrası İspanyol basınından AS'a değerlendirmelerde bulunan Arjantinli eski futbolcu Jorge Valdano, "Galatasaray çok kötü bir takım" ifadelerini kullandı.

RODRYGO'YU ÖVDÜ

Madrid ekibinin genç yıldızı Rodrygo'ya da ayrı bir parantez açan Valdano, "O maçta yeni bir yıldız doğdu. Rodrygo'nun iyi bir ritmi ve harika bir tekniği var. Daima başı yukarıda oynuyor" şeklinde konuştu.