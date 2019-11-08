Real Madrid'in eski yıldızı Valdano Galatasaray'ı eleştirdi: Çok kötü bir takım - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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'in eski yıldızı 'ı eleştirdi: Çok kötü bir takım

Real Madrid'in eski yıldızı Galatasaray'ı eleştirdi: Çok kötü bir takım

'ın 'e 6-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan eflatun-beyazlı ekibin eski oyuncusu , sarı-kırmızılı takım hakkında çarpıcı bir cümle sarf etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz 'ın 'le karşı karşıya geldiği ve 6-0 mağlup olarak turnuvaya veda ettiği mücadelenin yankıları sürüyor.

Karşılaşma sonrası İspanyol basınından AS'a değerlendirmelerde bulunan Arjantinli eski futbolcu , "Galatasaray çok kötü bir takım" ifadelerini kullandı.

RODRYGO'YU ÖVDÜ

Madrid ekibinin genç yıldızı Rodrygo'ya da ayrı bir parantez açan Valdano, "O maçta yeni bir yıldız doğdu. Rodrygo'nun iyi bir ritmi ve harika bir tekniği var. Daima başı yukarıda oynuyor" şeklinde konuştu.

  1. 08.11.2019
  2. Güncelleme: 08.11.2019 09:57
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